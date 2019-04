Flamante gobernadora. Arabella Carreras será la cara visible del gobierno de Río Negro pero el verdadero poder lo tendrá el gobernador actual, Alberto Weretilneck, que quedó fuera de carrera por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.



El gobernador de Río Negro, de la mano de su candidata a gobernadora Arabela Carreras, reafirmó ayer su poder de fuego en suelo propio con un indiscutible y contundente triunfo en las elecciones provinciales sobre el candidato del kirchnerismo, Martín Soria, con una ventaja de casi 17 puntos.

Aunque se quedó con las ganas de re-reelección, a las puertas de los comicios tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo inhabilitó para el tercer mandato, Weretilneck es el verdadero vencedor de la contienda electoral polarizada entre su partido provincial Juntos Somos Río Negro (JSRN) y el Frente para la Victoria (FPV) que sumó su segundo fracaso al hilo y dejó a Cristina Fernández de Kirchner con las manos vacías y sin nada que festejar. Además, abre un serio interrogante para la expresidenta a cerca de su verdadero caudal electoral de cara a las presidenciales de octubre.

Hace un mes, el kirchnerismo perdía en Neuquén con el Movimiento Popular Neuquino que le aseguró otro mandato de 4 años al gobernador Omar Gutierrez.

En Río Negro, con Weretilneck fuera de carrera parecía que a Juntos Somos Río Negro se le complicaba la elección. Nada aseguraba que habría una transferencia directa de votos para Arabela Carreras, la elegida por el gobernador para reemplazarlo en la boleta. Si bien originalmente era la compañera de fórmula de Weretilneck, su figura no había tenido un gran peso propio. Pero ahora, es la gobernadora electa de Río Negro y la primera mujer que regirá los destinos de la provincia patagónica. Actualmente, hay otras tres mujeres al mando de sus provincias: María Eugenia Vidal (Cambiemos) en Buenos Aires, Lucía Corpacci, (PJ) en Catamarca y Rosana Bertone (PJ) en Tierra del Fuego.

Lejos, en tercer lugar cómodo de la contienda rionegrina quedó el binomio de Cambiemos que apenas pasadas las 8 de la noche reconoció la victoria del frente político que fundó y comanda Weretilneck.

Con el 80,55% de las mesas escrutadas, Juntos Somos Río Negro, de la exministra de Turismo Arabela Carreras, acompañada por el roquense Alejandro Palmieride, obtenían el 51,98% de los votos contra 35,32% del candidato del FPV, Martín Soria. En tercer lugar, lejos de cualquier discusión aparece la candidata de Cambiemos, la diputada nacional de la UCR, Lorena Matzen, con el 5,72% de los votos. Este magro resultado no amarga mucho al Gobierno nacional que restó apoyo a sus candidatos para asegurarse un contundente triunfo de Juntos Somos Río Negro y no correr riesgo de un triunfo K que podría hacer mucho ruido en plena campaña electoral.

"Hemos defendido la provincia. Hemos demostrado que los partidos nacionales son para las elecciones nacionales, y los provinciales, para las elecciones provinciales. Hoy votamos en defensa de los intereses de la provincia", expresó Weretilneck. Durante una rueda de prensa en la sede de la Sociedad Italiana de Cipolletti, el mandatario también mencionó que el presidente Mauricio Macri, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, lo llamaron para felicitarlo por el triunfo.



Weretilneck anticipó un "voto útil" anti "K"

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el verdadero vencedor de las elecciones provinciales de esa provincia aunque haya sido inhabilitado para buscar su re-reelección, anticipó ayer que los comicios se polarizarían entre su partido, Juntos Somos Río Negro, y el Frente para la Victoria. En ese sentido vaticinó que habría un "voto útil", es decir un sufragio anti K.

"Habrá un voto útil. La gente tiene mucho miedo a las propuestas del peronismo. La polarización que existe tiene que ver con las virtudes nuestras y por cuidar a la provincia de algo que no sabemos qué es, pero que tenemos sospechas de que puede ser muy feo", enfatizó Weretilneck en aparente alusión a lo que representa el kirchnerista Frente para la Victoria y su candidato, Martín Soria.

Pichetto ya programa su desembarco

El senador nacional justicialista Miguel Ángel Pichetto manifestó ayer que después de las elecciones comenzará "a trabajar en Río Negro con Alternativa Federal", luego de emitir su voto en la escuela N´ 39 de la localidad de Sierra Grande.

"Estoy trabajando en una propuesta nacional importante, creo que la Argentina necesita una opción entre las dos posturas del kirchnerismo duro y el gobierno nacional que viene con la pérdida de empleo y una muy mala gestión de (Mauricio) Macri y no creo conveniente que Argentina vuelva para atrás", sostuvo Pichetto. Y agregó: "Estoy definiendo claramente mi candidatura presidencial, en Río Negro no he hecho nada para no interferir ni generar nada que pueda afectar el proceso electoral". Respecto del presidente Macri, expresó, sin mencionarlo, que "hay gente que descalifica estúpidamente".