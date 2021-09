Después que el arzobispo de La Plata y amigo personal del papa Francisco, Víctor Manuel Fernández, criticara el jueves al presidente Alberto Fernández de quien dijo que estuvo "muy ocupado con el aborto, la marihuana y el lenguaje inclusivo", otro miembro clave de la Iglesia le apuntó a la cúpula del Gobierno por la lucha de poderes.

Para cuestionar la situación que se vive en la Casa Rosada, luego del pedido de cambio de Gabinete y de la política económica que planteó la vicepresidente, monseñor Oscar Ojea eligió una reflexión bíblica para graficar la crisis en el Gobierno.

El también obispo de San Isidro relató la parábola en la que Jesús le dice a sus apóstoles que va a ser crucificado, "entre ellos comienzan a preguntarse quién va a ser el más importante en el Reino. Empiezan a discutir poder", advirtió.

"Ellos concebían a Jesús como un Mesías que les iba a dar el poder, el poder concreto, el poder temporal. Entonces aparece la vanidad de cada uno, quién va a ocupar el primer lugar, aparecen las comparaciones, aparece el creerse superior al otro, esta cosa tan humana. Ellos lo siguen a Jesús, todavía por una ideología", observó.

Al poner la mirada en la situación política que vive el país, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina manifestó: "En la Argentina también discutimos poder, no discutimos proyecto de Nación, no discutimos a dónde vamos, no pensamos a dónde tenemos que ir, no nos podemos poner a pensar juntos, sino que discutimos poder; poder mediático, poder económico, poder político".

"Como los apóstoles, el Señor está clamando atención a lo que le está pasando en su corazón, a lo que va a vivir. Podemos decir; se asemeja a la situación dolorosa de tantísimos argentinos y argentinas", comparó. Sin embargo, añadió, "así como los apóstoles discutían quién era el primero, Jesús se desangraba tratando de comunicarse con ellos para que lo entendieran. Así también muchas veces nosotros -y también en la Argentina- caemos en la trampa de las discusiones de poder, sin animarnos a pensar juntos lo esencial, hacia dónde vamos", alertó.

Estos mensajes de la Iglesia son el pensamiento del Papa que sin emitir palabra expresa su pensamiento.