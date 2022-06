Tras la reciente fuga de cuatro detenidos de una comisaría de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el barrio de Chacarita, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D"Alessandro, apuntó contra autoridades nacionales como responsables.

"Esta es una de las peores consecuencias de lo que venimos denunciando: en los últimos años, el Servicio Penitenciario Federal dejó de recibir detenidos de la Ciudad", dijo, y aseguró: "Lo de 2021 fue récord: 80% menos que en 2019".

"Dos delincuentes que debían estar alojados en cárceles federales se escaparon de comisarías que no están preparadas ni tienen la función de recibir presos", expresó D"Alessandro, al explicar el episodio a través de Twitter.

El funcionario porteño prometió que dos de los cuatro fugados serán recapturados. "Los vamos a salir a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a volver a detener.

Aunque el Gobierno nacional no los quiera alojar. Aunque la quieran hacer difícil", apuntó D"Alessandro.

El funcionario porteño señaló a la exinterventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori. "Nos abarrotaron las comisarías de detenidos y, ante la denuncia penal, la respuesta de la interventora de ese momento (Garrigós de Rébori) fue: "El problema es que ustedes tienen una política criminal muy punitiva, si dejás de detener no vas a tener problemas con los detenidos en las comisarías", aseguró D"Alessandro, y agregó: "Esta es la visión que tiene el Gobierno nacional".

Además, en diálogo con radio La Red, D"Alessandro señaló que "las comisarías de la Ciudad están preparadas para alojar 24 horas a una persona". "Ayer (por el domingo) se fugaron cuatro personas, ladrones importantes", dijo, y precisó: "Tenemos 783 personas en las comisarías de la Ciudad cumpliendo condenas. Es en contra de los derechos humanos".

Así, el funcionario también reprochó que debido a la superpoblación de reos en las comisarías porteñas, se destinan más de 1.500 agentes policiales a su cuidado. "En lugar de estar cuidando a los vecinos y vecinas en la calle están cuidando a los presos", apuntó.

El Gobierno porteño acusa a Garrigós de Rébori de no darle ingreso en los penales federales a las personas que son detenidas en la Capital Federal, incluso en causas por delitos que escapan a la órbita de la Justicia de la Ciudad.

El gobierno porteño cree que la negativa del Servicio Penitenciario de recibir a los detenidos de la Capital se encolumna detrás de una serie de decisiones de la administración nacional, entre las cuales mencionó el recorte de la coparticipación y las trabas burocráticas para la adquisición de pistolas Taser.

El problema de la sobrepoblación de comisarías no es nuevo (desde el 20 de marzo de 2020 a mediados de la semana pasada, se pasó de 61 detenidos sólo en alcaidías a 783 detenidos tanto en alcaidías como en comisarías del sistema policial porteño) y afecta también con sus picos y valles a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, existe un fallo que les da la razón a las autoridades locales y fue emitido ante un reclamo interpuesto por Horacio Verbitsky: los detenidos no pueden estar largos tiempos alojados en celdas que no fueron preparadas para tal fin.

Garrigós de Rébori es subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y fue interventora del Servicio Penitenciario Federal.

"Nosotros no tenemos duchas, no tenemos condiciones para que reciban a sus abogados, incluso no tenemos los alimentos calóricos necesarios para suministrarles; hay 1.500 policías que en vez de estar cuidando a los vecinos en las calles, están en las comisarías cuidando presos y no fueron entrenados para eso", especificó D"Alessandro.

La fuga producida en Chacarita se explica en parte por estos problemas estructurales. Como las celdas no fueron diseñadas con un espacio adecuado para el suministro de almuerzos y cenas, la oficial que estaba a cargo tuvo que abrir las puertas para entregarles un tupper. Los delincuentes aprovecharon la maniobra para atacar violentamente a la guardia y escapar. En una unidad del Servicio Penitenciario, ese tipo de movimiento hubiera sido imposible.

Según confirmaron fuentes policiales, los detenidos amenazaron con facas al personal. Maniataron a una oficial, una celadora, a la que le robaron el arma, el equipo de trunking y la campera de su uniforme. Lograron luego salir a pie por la cochera de la dependencia.

Kevin Duarte y Sebastián Alfaro, dos de los sospechosos, fueron detenidos poco después. Quedaban dos prófugos: Gabriel Ángel y César Jonathan García. El primero tiene 30 años.



Ocho calabozos

La evasión es investigada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 46, a cargo de Adrián Peres, y del Juzgado Nacional 19, cuyo titular es el juez Diego Slupki. Fuentes policiales indicaron que al momento de la fuga en la alcaldía había alojados 18 detenidos distribuidos en ocho calabozos.