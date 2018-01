En paralelo a que se fueron conociendo detalles sobre el asesinato de Fernando Pastorizzo, desde hace ya días las redes sociales están siendo escenario de cruces entre amigos del chico muerto, por un lado, y personas cercanas a Nahir Galarza, quien confesó el homicidio, por otro.



“Estaba con una asesina y no me daba cuenta”, escribió una de las mejores amigas de Nahir, según cita el diario El Día de Gualeguaychú, que señala que de uno y otro lado coinciden en que durante la madrugada del 25 de diciembre la pareja protagonizó un incidente violento en el que intercambiaron golpes.



Pastorizzo recibió dos tiros en el tórax, uno de frente y otro en la espalda, y fue encontrado agonizando en la calle, junto a su moto, en la madrugada del viernes 29 de diciembre. Horas después, Nahir Galarza, de 19 años, hija de un policía, confesó haberle disparado con el arma reglamentaria de su padre.



“Lo volvías loco, lo tenías harto hija de p… Le pegabas, lo maltratabas, no lo dejabas vivir en paz! Vas a pagar por todo este dolor p… de m…”, escribió --siempre según el medio entrerriano-- una amiga de Fernando. Y luego, la misma joven, volvió a tuitear: “Y la amiga que la ayudó a pegarle a Fernando el domingo a la salida de BKN también es otra p… de m… cómplice”.



Poco después, la aludida "amiga que la ayudó a pegarle a Fernando", respondió y dio su versión de aquel episodio. Sol Martínez, de ella se trataría, explicó en una red social: “Si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esa mina estaba así, están errados”. A ese mensaje, la chica adjuntó una captura de pantalla de WhatsApp en la que puede leerse parte de una conversación entre ella y Nahir Galarza en la que Nahir refiere un golpe que Sol habría propinado a Fernando en el boliche.



“Vengo a dar la cara porque no soy ninguna hdp, con Fernando discutí adentro del boliche donde él me agarró del brazo y yo le di una piña. No tuve ninguna relación más con el después de eso. Ahora soy la culpable también de que Nahir estaba loca? Por favor gente”, escribió la chica .



Poco después, este mensaje recibió duras respuestas. Una de las primeras fue esta: “Pobrecita de vos, la acompañaste a cag… a palos. Allá ella, pero vos sos una violenta también”.



“Igualmente en los audios que había mandado Perry (Fernando Pastorizzo) lo dice todo. No tapen gente”, se sumó otro de los amigos de la víctima.



A su vez, los mensajes de WhatsApp y demás comunicaciones que cruzaron entre sí Fernando Pastorizzo y Nahir Galarza serán elementos centrales en la investigación del homicidio. Así se lo señaló a Clarín el fiscal de la causa. De ellos los investigadores esperan poder determinar el tipo de relación que los unía.