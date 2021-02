El periodista Roberto Navarro anunció este viernes a través de las redes sociales que Horacio Verbitsky “ya no seguirá con sus columnas” en la radio El Destape.

El despido se produjo luego de que trascendiera que tanto él como otros funcionarios y políticos vinculados al oficialismo recibieron la vacuna Sputnik V en el Ministerio de Salud a pesar de no pertenecer a los grupos prioritarios.

“Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó”, publicó Navarro. Y también agregó que “aquí no hay inocentes, y alguna opereta atrás seguro habrá”.

“Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné”, había revelado Verbitsky esta mañana en el programa Habrá Consecuencias, que conduce Ariel Lijalad, donde es columnista y sale con frecuencia telefónicamente.

El mismo Lijalad también expresó en las redes sociales su repudio ante “cualquier tipo de favoritismo y de privilegios vinculados a la vacunación contra el coronavirus”. “No es justo, no es digno, no tiene justificación”, dijo.