El Ministerio de Economía anunció que el lunes realizará una nueva licitación de bonos del Tesoro cuya recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará ese mismo día a las 15, sumándose a la colocación de Letes prevista para el martes.



La cartera económica detalló que procederá a la reapertura de los bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER 1%, de los bonos del Tesoro Nacional en pesos Badlar Privada más 100 puntos básicos y bonos del Tesoro Nacional vinculados al dólar estadounidense 4%; todos con vencimiento en 2021.



La licitación se realizará por indicación de precio, el que deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado para cada uno de los bonos.



Precisó que el precio mínimo para los bonos que ajustan por CER será de $ 980,67 por cada $1.000 de valor nominal; para los que ofrecen tasa Badlar privada + 100 puntos básicos será de $991,03 por cada $1.000, mientras que el precio mínimo para los bonos vinculados al dólar será de US$ 1.000,88 por cada US$ 1.000.



Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán indicar el monto de valor nominal a suscribir y el precio de suscripción por cada $1.000 o US$ 1.000, según corresponda, con dos decimales.



Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de $3.000.000 o US$ 50.000, según corresponda, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir. La suscripción de los bonos en pesos tanto el que ajusta por CER como por Badlar podrá realizarse únicamente en pesos.