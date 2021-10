El proyecto de ley del oficialismo para convertir los planes sociales en empleo registrado y genuino de la mano de un alivio para las Pymes que contraten nuevos trabajadores, ingresó ayer a la Cámara de Diputados y se espera un pronto tratamiento.

Según indica el proyecto, que contiene 22 artículos, el Programa "Un puente al empleo" tiene como objetivo principal "transformar, de manera gradual y con un criterio federal, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad".

Desde su cuenta en la red social de Twitter, el autor del proyecto, Sergio Massa, dijo que para el Frente de Todos "el trabajo es más que un salario, es dignidad y da sentido de vida".

La propuesta contempla que, por 12 meses, el trabajador o trabajadora que se adhiera a este programa mantenga "el plan social como complemento del salario". Además, prevé que el trabajador acceda a obra social y ART, a la vez que contempla que el beneficiario que participe del programa debe capacitarse y completar cursos de formación, y acceder a los programas de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Para ello, "Un Puente al Empleo" se centra en dos beneficios principales: por un lado, propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, y establece como tope máximo una suma equivalente a dos salarios mínimos por cada trabajador.

Este requisito tendrá validez para las empresas que posean una nómina de 5 cinco y 20 empleados, según establece el proyecto.

De manera complementaria, se promueve un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las Minipymes puedan regularizar relaciones laborales vigentes e iniciadas con anterioridad a la ley. Así, las empresas podrán rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones. Además, podrán subsanar la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y obtendrán la cancelación de la deuda por capital e intereses y multas por falta de pago de aportes y por las relaciones laborales registradas irregularmente.

De todas formas, para no afectar a los empleados incluidos en la regularización, el Estado computará los aportes no ingresados por los empleadores hasta por 60 meses. Para poder acceder a estos beneficios, las Minipymes no podrán reducir la nómina laboral ni tener ningún empleado no registrado, y no deberán registrar obligaciones previsionales de pago líquidas y exigibles por seis o más períodos fiscales, teniendo la posibilidad de regularizar esta situación dentro de los 30 días de la intimación administrativa y no podrán registrar sanciones laborales que impliquen que sean incorporados en el Repsal.

Según se consigna en sus fundamentos, y en función de que los puestos de trabajo declarados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), registran un crecimiento de 140.742 entre junio del año pasado y de este año, lo que implica un 1,8% de incremento.

La construcción y la industria manufacturera son los sectores de mayor desarrollo, concentrando dos de cada tres de estos nuevos puestos de trabajo, lo que los hace grandes beneficiarios de esta iniciativa. En efecto, desde enero hasta mayo de 2021, la economía reincorporó 83 mil trabajadoras y trabajadores en puestos asalariados formales en empresas privadas. De este modo, el número de trabajadoras y trabajadores en la modalidad registrada es mayor en un 1% a abril de 2020, el primer mes en el que la pandemia de coronavirus impactó fuertemente en el empleo, e inferior al 1,6% en relación al inicio de la pandemia en la Argentina, en febrero de 2020.



Pobreza y desempleo

Severamente afectada por la pandemia, la economía de Argentina se desplomó el 9,9% en 2020 y este año, pese a la recuperación de la actividad, persisten severos problemas sociales, con una tasa de pobreza del 40,6% en el primer semestre y una tasa de desempleo de 9,6%.

