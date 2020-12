La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó esta tarde a una sesión especial para el 29 de diciembre con el fin de votar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que ya recibió media sanción de la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre.

La sesión fue convocada para las 16 a través de un decreto parlamentario e incluye como segundo punto del temario el proyecto del denominado "Programa de los Mil Días" sobre cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

El proyecto de ley que prevé la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo obtuvo el pasado jueves 17 de diciembre dictamen de mayoría tras finalizar el último plenario de comisiones del Senado, en el que los senadores escucharon durante tres días a 60 expositores a favor y en contra de la propuesta del Poder Ejecutivo.

Finalizada la audiencia, el texto fue pasado a la firma y obtuvo 23 firmas a favor, dos de ellas con disidencias, las de los senadores Ernesto Martínez (Cambiemos) y de Edgardo Kueider (Frente de Todos). También firmó a favor la patagónica, Silvina García Larraburu, que en 2018 había votado en contra de la propuesta de legalizar el aborto.

Así, los números hasta el momento siguen muy ajustados y habría 34 votos a favor y 34 en contra. Hay tres senadores que no definieron su postura: Lucila Crexell, Stella Maris Olalla y Oscar Castillo. Asimismo, se espera saber qué pasará con Carlos Menem, quien votará en contra, pero en estos días se encuentra internado.

Si la votación termina el empate, la encargada de dilucidar el resultado final será la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ya votó a favor en 2018 cuando era senadora.

Senadores del Frente de Todos afirmaron este miércoles que trabajarán hasta última hora para convencer a los legisladores indecisos y a quienes están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo para lograr la sanción definitiva de la ley.

La senadora oficialista por Chubut, Nancy González, sostuvo que aún no están los números definidos pero confió en que se conseguirá la aprobación y la votación "será histórica y trascenderá en el tiempo". "No tenemos un número definido. Hasta el 29 vamos a seguir trabajando con los compañeros que están indecisos y también con los que están en contra", aseguró la legisladora en diálogo con AM Del Plata.

Por su parte, María Eugenia Catalfamo, integrante de la misma bancada pero por San Luis, salió al cruce de las versiones que indicaban que senadores opositores que integran el denominado sector "verde" a favor del aborto analizarían votar en contra solo para no otorgarle una victoria al presidente Alberto Fernández, que envió el proyecto al Congreso.

"No se pueden oponer a una ley porque la envía el Presidente de la Nación, hay que ser más empático y correrse de las cuestiones partidarias", replicó en declaraciones a la radio online Futurock.

En tanto, el senador del Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, aliado al oficialismo, adelantó su respaldo pero en disidencia ya que se manifestó en desacuerdo con artículos vinculados a la objeción de conciencia y a los plazos para someterse a la práctica.

Sin embargo, desde el oficialismo descartan la idea de realizar cambios antes de la votación, para así evitar que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados en segunda revisión y apuestan a que puedan introducirse al momento de la reglamentación.

"En la reglamentación se van a contemplar todos aquellos temas que son parte del debate y a corregir todas las cosas que se señalan en cuanto a los objetores de conciencia", indicó el senador del Frente de Todos, Alfredo Luenzo.

El chubutense sostuvo que "no desearía que vuelva a Diputados" la iniciativa ya que "estaríamos en un escenario mucho más complejo" y planteó entonces esta alternativa de "corregir con la reglamentación". "Estamos en ese proceso de negociación", consignó el legislador oficialista.