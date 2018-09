El Tribunal Oral Federal 4 fijó la fecha de inicio del juicio por presunto lavado de dinero contra el empresario detenido Lázaro Báez, y a otras 24 personas imputadas, en la causa que se conoce como "la ruta del dinero K": será el próximo 30 de octubre a las 9:30 horas en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro.

Fuentes judiciales informaron que el Tribunal citó a 91 personas a declarar como testigos y que previo al juicio hará una audiencia preliminar con las partes. Será el 9 de octubre al mediodía.

Se trata del primer juicio oral a Báez, quien está preso desde abril de 2016 cuando fue apresado en el aeropuerto de San Fernando en esta causa por orden del juez federal Sebastián Casanello.

El juicio estará a cargo de los jueces Guillermo Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iñiguez. Son los mismos magistrados que condenaron al ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone y que actualmente juzgan al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once. Las acusaciones estarán a cargo del fiscal Abel Córdoba y de tres querellas de organismos del gobierno nacional: la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En esta causa también está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner que el próximo 18 de septiembre debe presentarse a indagatoria. En caso que sea procesada y enviada a juicio oral, esa etapa de la causa quedará para un segundo juicio.

Junto con Báez serán juzgados sus cuatro hijos –Martín, Leandro, Luciana y Melina-, Elaskar, Fariña, Chueco, Pérez Gadín y su hijo, Sebastián, el empresario Juan Carlos Molinari, el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y Fabián Rossi, el ex marido de la vedette Ileana Calabró, entre otros. La acusación es por los delitos de lavado de activos.

En el juicio se tendrá que analizar la figura de arrepentido de Fariña –quien se encuentra bajo el régimen del programa de protección de testigos e imputados- y se le rebaja la pena, en caso de ser condenado, por el aporte que hizo en la causa.

En el juicio se juzgará “el haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita” para “convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período comprendido entre los años 2010 y 2013”. Concretamente haber lavado dinero proveniente de fondos de la obra pública que Báez recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, lo que se juzgará en otro proceso.

Los hechos que se analizarán en el juicio son los 5.100.000 de dólares con los que Pérez Gadín, Martín Báez -hijo de Lázaro- y otros acusados fueron grabados en la financiera S.G.I, de Federico Elaskar, y la maniobra por la cual se sacaron del país y reingresaron 32.800.000 de dólares en títulos de la deuda pública a la empresa “Austral Construcciones”, de Lázaro Báez. También se juzgará la compra de un campo en Mendoza y de un departamento en la avenida Del Libertador, de autos –Porsche, Mini Cooper, Ferrari, BMW, Audi-, y del pago de la fiesta de casamiento del arrepentido Leonardo Fariña y la modelo Karina Jelinek, entre otras maniobras.