El 80 por ciento de los adultos mayores no manifiesta sentimientos de infelicidad a pesar de reconocer que su salud puede estar comprometida, concluyó un estudio de el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).



El informe, denominado ‘Las condiciones de salud de las personas mayores: sus aspectos más críticos‘ y elaborado por el Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores y Fundación Navarro Viola, señaló que ‘7 de cada 10 personas mayores, aun cuando perciben su salud comprometida, no tienen dificultades para pensar proyectos personales‘.



Tras realizar un exhaustivo análisis de los datos con el objetivo de ‘evaluar quiénes son los mayores en Argentina que hoy acusan enfermedades graves o crónicas, y/o niveles de malestar psicológico‘, el trabajo detectó que ‘quienes han tenido menos oportunidades de instrucción muestran mayor propensión a percibir problemas de salud‘.



El estudio concluyó: ‘Tanto las personas mayores que viven solas como aquellas que conviven con otras generaciones tienen más probabilidad de padecer malestar psicológico que quienes conviven únicamente con otras personas mayores‘.



El trabajo confirmó que la actividad física ‘sigue siendo una deuda pendiente en los adultos mayores‘, ya que el 71,1 por ciento registra déficit de práctica de ejercicio físico; y una de cada cuatro personas con este tipo de déficit tiene 75 años o más. ‘Esto no significa que las personas mayores tienen que estar en el gimnasio, sino que lo que aquí consideramos es que ni siquiera hacen una caminata, lo que es un indicador de ausencia de ’hábitos preventivos’‘, detalló Enrique Amadasi, coordinador del estudio.

El informe sobre mayores relevó la población de más de 60 años.

A la hora de indagar sobre el malestar psicológico, la percepción de situaciones de depresión y/o ansiedad, las personas mayores tienen un registro similar al de la población en general, 23,6 y 21,6 por ciento respectivamente.



Según Amadasi, coordinador del estudio, “estos datos se traducen de esta manera: mientras que en referencia a la salud física se auto-perciben peor que la población en general, en términos de malestar psicológico no están diferente al resto, lo que desmitifica un poco la idea del viejo gruñón”.



El trabajo fue elaborado entre 5.700 hogares de los 19 conglomerados urbanos principales de todo el país. ‘Acerca de cuán satisfechas o insatisfechas vieron sus necesidades las personas encuestadas, una de cada 4 respondió estar poco o nada satisfecha. Es una proporción elevada, no sólo porque afecta a muchos, sino también por el gasto tanto público como privado destinado a tal efecto‘, señaló el informe que relevó la población de más de 60 años.



El reporte pudo establecer que ‘el 77,9 por ciento de las personas insatisfechas en esta dimensión (salud) exhiben menos credenciales educativas (el secundario incompleto como máximo nivel de instrucción); y su peso es mucho mayor que el correspondiente en la población total de mayores‘.



En relación al acceso y calidad del sistema de salud, el reporte señaló que 3 de cada 10 adultos mayores se han atendido con un prestador del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), de los cuales 49,9 por ciento pertenecen a un estrato social muy bajo. Télam

Crecimiento

Según datos que publica la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su página de internet, entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12 por ciento al 22 por ciento.

Para 2020, el número de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de cinco años. En 2050, el 80 por ciento de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos.



‘La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en el pasado. Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios estén preparados para ese cambio’, afirma la OMS. Francia dispuso de casi 150 años para adaptarse a un incremento del 10 al 20 por ciento en la proporción de población mayor de 60 años. Brasil, China y la India deberán hacerlo en poco más de 20 años.