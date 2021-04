Una sola dosis de la Sputnik V genera anticuerpos específicos contra el virus SARS CoV-2 en el 94% de los vacunados a los 21 días de haber recibido la primera dosis y en el 100% de los inmunizados con las dos. Así lo revela un estudio del Conicet, el Ministerio de Ciencia; el Ministerio de Salud bonaerense; el Instituto Leloir y la Universidad Nacional de La Plata.

El primer informe del estudio "Empleo de la vacuna Sputnik V en Argentina: Evaluación de respuesta humoral frente a la vacunación" también concluyó que las personas previamente infectadas con el virus que recibieron solo una dosis producen cinco veces más anticuerpos que quienes completaron el esquema de dos dosis sin antecedente de Covid-19.

Además, señaló que la tasa de producción de respuesta con una sola dosis es mayor entre los menores de 60 años que entre los mayores de esa edad (96% contra 89%, respectivamente).

Las mediciones se realizaron a partir de 288 individuos vacunados, a quienes se les tomaron muestras de plasma previo a la vacunación, a los 21 días de aplicarse la primera dosis y a los 21 días de haberse aplicado la segunda dosis.

La jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL), Andrea Gamarnik, que lidera este estudio, explicó a Télam que "estos resultados muy alentadores en relación con la vacuna".

"De este estudio es posible extraer dos conclusiones principales: que las personas con previa exposición al virus no se verían beneficiadas con una segunda dosis y, en relación a la población general, que hay una respuesta inmunológica tan amplia con una sola dosis que es posible espaciar una segunda dosis para lograr una mayor cantidad de gente protegida en un cierto nivel", dijo. No obstante, aclaró que ambas dosis no son intercambiables porque "esta vacuna es diferente en sus dos dosis", pero "podrían concentrarse en adquirir mayor cantidad de primeras dosis y proteger así la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible" con la protección que ya ofrece la primera.

Este punto no es menor ya que Rusia tiene mucha más dificultades a la hora de producir el segundo componente de su vacuna Sputnik V.

Las recomendaciones hablan de un mínimo de 21 días entre una y otra dosis de Sputnik V, pero "no hay estudios de cuál sería el espaciamiento ideal", no siendo un problema "espaciarlo dos o tres meses en cuanto a cómo reacciona el cuerpo, señaló.

"Al aplicar una segunda dosis después de meses, se produce una reactivación del sistema inmune que va a recordar la presencia de la primera dosis porque las células de memoria inmunológica permanecen por mucho tiempo, por lo cual no sería un problema", explicó.

Tras la aplicación de la primera dosis de Sputnik V, la respuesta inmune contra SARS-CoV-2 en el grupo con previa infección mostró una media geométrica de título de anticuerpos de 9.850, un valor elevado que refleja cuántas veces se puede diluir el anticuerpo y aún detectar su actividad. El otro grupo, sin previa infección, mostró un valor medio de 244.

Tras la segunda dosis, la cantidad de anticuerpos en el grupo sin previa infección saltó de 244 a 2.150, mientras que en el grupo con previa exposición a SARS-CoV-2 no se observaron diferencias significativas en los anticuerpos después de una o dos dosis.

Recientes trabajos con las vacunas de Pfizer y Moderna han mostrado que la respuesta humoral (anticuerpos) luego de una dosis en personas con exposición previa al virus es de tal magnitud que sería posible no aplicar una segunda dosis.

El estudio concluyó también que las personas previamente infectadas con Covid-19 producen 5 veces más anticuerpos.

Vizzotti defiende la eficacia de la china

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró hoy que hubo "información confusa" sobre las vacunas chinas de Sinopharm y Sinovac contra el coronavirus, y destacó que la Argentina aplicó 2 millones de dosis de la de Sinopharm, que tiene una eficacia del 80%. "Hay dos vacunas que vienen de China, Sinovac y Sinopharm.

La información fue confusa mezclando la eficacia de las dos vacunas y poniéndolas en la misma situación", aseguró en rueda de prensa la ministra sobre la información que circuló en los medios en los últimos días."La vacuna que aplica Argentina, que ya lleva dos millones de dosis, es la de Sinopharm que tiene una eficacia similar a la Astrazeneca y a otras vacunas que no tienen ninguna objeción y es de un 80%, y eso es muy bueno para prevenir la enfermedad y para disminuir la gravedad y las muertes", aseveró Vizzotti.

En ese sentido, Vizzotti manifestó que "lo primero que hay que aclarar es que cualquier vacuna que se esté aplicando en cualquier país es segura y cumple con las recomendaciones de la OMS en el contexto de una emergencia sanitaria"

Lo que Vizzotti no dijo es que el estudio al que hizo referencia sobre la eficacia de la vacuna Sinopharm contempla el resultado con las dos aplicadas ya que no existen datos sobre la eficacia del uso de una sola dosis.