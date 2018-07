Un suboficial de la Armada, que estaba de guardia en el servicio de comunicaciones en la Base Naval Mar del Plata cuando desapareció el ARA San Juan , reveló que ese día se recibieron tres intentos de comunicación en las frecuencias asignadas al submarino, lo que puede interpretarse como posibles mensajes frustrados de pedidos de auxilio.

El testimonio lo brindó ayer el suboficial primero Rubén Darío Espínola ante los miembros de la comisión bicameral que investiga la desaparición del submarino, al recordar lo ocurrido ese 15 de noviembre. También expuso el director de Inteligencia de la Armada, contraalmirante Pedro Galardi, quien confirmó que en el ARA San Juan viajaba el cabo principal Enrique Damián Castillo, que integraba el área de Inteligencia Naval.

El suboficial Espínola precisó que los intentos fallidos de comunicación se recibieron a las 14.18 del miércoles 15 de noviembre, unas tres horas después de la anomalía hidroacústica registrada en el área de patrullaje.

"Escuché a alguien que estaba tratando de transmitir un mensaje en las frecuencias asignadas al submarino. Di parte verbal a la Central de Comunicaciones de la Fuerza de Submarinos y a la base de Puerto Belgrano. Como el enlace finalmente no se concretó, no lo anoté en el libro de guardias. Lo registré tres días después -el sábado 18 de noviembre-, cuando me reincorporé al servicio", explicó el suboficial Espínola, quien hoy presta servicios en el destructor ARA Sarandí.