Trabajo y Producción. El ministro Dante Sica afirmó ayer las señales de estabilidad en materia de política monetaria "es un buen indicio de que la tasa de interés comienza a bajar y así empujar la recuperación de la actividad".

El Comité de Política Monetaria del Banco Central dispuso ayer mantener los límites de la zona de referencia cambiaria en 39,755 y 51,448 pesos por dólar hasta el 31 de diciembre de 2019, sin intervenir en el mercado local con compras de la divisa estadounidense. Además, el Copom también apostó a darle una mano a la inflación y decidió establecer, durante el mes de julio, una tasa mínima para las Leliq de 58% lo que implicará una baja en las tasas de interés. Es decir, que el Central absorberá la liquidez necesaria para evitar que la tasa de interés de referencia sea menor a dicho nivel.



Este combo, a medida del año electoral con el que el Gobierno busca llegar sin sobresaltos a las PASO del 11 de agosto, tuvo un correlato directo en la tasa de las Leliq y la cotización del dólar.



La autoridad monetaria convalidó una baja de tasas de las Leliq de 60 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 62,080% para un total adjudicado de $259.535 millones. En tanto, la divisa norteamericana bajó 0,51% y cerró a 43.48 en promedio.



La reducción en la tasa mínima está en línea con la reducción en la tasa de inflación que se viene registrando en los últimos meses y que, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado, se espera continúe para julio.



La política de intervención cambiaria anunciada en abril para el período hasta junio se extendió a este mes, con lo que la autoridad monetaria no hará compras de dólares en el mercado de cambios y podrá vender esa divisa para contrarrestar episodios de excesiva volatilidad, dentro y fuera de la zona de referencia.



En un comunicado, el BCRA sostuvo que "el monto de pesos resultante de eventuales ventas de divisas durante el mes de julio será descontado de la meta de base monetaria".



"Como ya se mencionara, la tasa de inflación ha comenzado a descender en los meses de abril y mayo, y los indicadores de alta frecuencia muestran que esta tendencia se mantuvo durante junio. No obstante, la tasa de inflación todavía se ubica en niveles elevados.



Desde mayo, además, se ha verificado una significativa reducción en la volatilidad cambiaria", señala la entidad.



El Copom considera que el estricto control de agregados monetarios llevado adelante por el BCRA continuará guiando el proceso de desinflación en los próximos meses. Más adelante,



señaló que "el mes de julio presenta una elevada estacionalidad de la demanda de circulante, producto del cobro de aguinaldos y gastos asociados al receso invernal.



Para permitir una mejor administración de las condiciones de liquidez en este período y contribuir a fortalecer la transmisión de la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq) a la tasa que reciben los ahorristas, en el día de la fecha, el BCRA decidió reducir en 3 p.p. la exigencia de efectivo mínimo sobre depósitos a plazo fijo. Esta reducción representa aproximadamente $ 45.000 millones".



Luego considera que "con el fin de no relajar la política monetaria, pasado este fenómeno estacional, la meta de la base monetaria será reducida entre agosto y octubre hasta compensar totalmente el efecto monetario. Es decir, en julio la meta de base monetaria se mantiene en $ 1.343,2 mil millones, y descenderá a partir de agosto hasta llegar a $ 1.298,2 mil millones en octubre.





Campo y encuestas para sostener al dólar

El dólar para la venta al público bajó 0,51% y cerró a $43,480 promedio, en tanto, en el segmento mayorista la divisa cayó 0,22% y finalizó a $42,37. Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, dijo que "el costo de oportunidad de comenzar armar posiciones en dólares se está incrementando; esta semana podría ser la última de fuerte liquidación agrícola para luego comenzar aflojar; esperamos que durante julio los exportadores liquiden entre 400 y 600 millones menos que en junio". Y resaltó que "desde afuera comienza a formarse la opinión de que Macri está a menos de cinco puntos de Alberto Fernández y eso enciende la demanda de pesos". Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de cambio, detalló que la tercera baja consecutiva del dólar mayorista "lo mantiene en los niveles de abril y se ven pocas señales de recuperación inmediata".

La bolsa rebotó y cayó el riesgo país

El S&P Merval bajó 0,69% por "toma de beneficios", el dólar minorista cayó 22 centavos al cerrar en $43,480 para la venta al público y el riesgo país retrocedió 2,20% hasta los 811 puntos básicos.



La bolsa porteña se separó del resultado de los principales índices de Wall Street que cerraron con alzas de 0,44% para el Dow Jones y de hasta 1,06% en el caso del Nasdaq.



En el panel líder de la plaza local, las ganancias fueron encabezadas por Cresud qye avanzó 8,47%, Edenor subió 4,73%, Aluar ganó 3,33%, Grupo Financiero Valores lo hizo 2,69% y Sociedad Comercial del Plata ganó 0,64%. Por el lado de las pérdidas, Banco Macro cayó 3,06%, Bolsas y Mercados Argentinos bajó 2,43%, Telecom perdió 1,97%, Transportadora de Gas del Norte cedió 1,75% y Cablevisión descendió 1,72%.