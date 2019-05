En Buenos Aires. Navarro Cádiz declaró en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 16, en el séptimo piso del Palacio de Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires.



Juan José Navarro Cádiz, el joven acusado de ser el tirador que mató al diputado Héctor Olivares y a su asesor Miguel Yadón a cuadras del Congreso argentino, admitió ayer ante la Justicia haber manipulado un arma dentro del auto en el que se hallaba junto a su primo. Pero dijo que no recuerda qué paso en el momento de los tiros disparados en la ciudad de Buenos Aires y que recién volvió a tener conciencia cuando fue detenido en Uruguay, informaron fuentes judiciales.

El joven de 25 años es la primera vez que da su versión de los hechos ante el juez de instrucción Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrades, ya que el sábado a la madrugada, luego de llegar extraditado de Uruguay, se negó a declarar.

Acompañado de su abogado, Ramón Arigós, "El Cebolla" Navarro Cádiz primero escuchó la imputación que pesa en su contra, "doble homicidio agravado por alevosía y por placer y tenencia de arma de guerra", y luego relató lo que hizo con su primo, Juan Jesús "El Gitano" Fernández (42), la madrugada del 9 de mayo último.

Fuentes judiciales dijeron que el imputado aseguró que esa noche se encontró con su primo, se subió al auto -el Volkswagen Vento que se ve en el video del ataque- y que allí bebió mucho y también consumió cocaína, algo que hacía "todos los días".

"El Cebolla" sostuvo que dentro del vehículo había una pistola y reconoció que tanto él como su primo la "manipularon", que "se la pasaban" el uno al otro, "la revisaban", "la armaban y desarmaban".

El supuesto tirador dijo que después que se produjeron las detonaciones, pero que no sabe quién disparó y que no recuerda nada más de lo ocurrido hasta que despertó en Montevideo cuando fue detenido. "El arma no es mía", le dijo Navarro Cádiz al juez y a la fiscal. Remarcó que antes de este hecho nunca tuvo problemas con nadie y también negó que conociera a las dos víctimas.

La jornada arrancó con la declaración de "El Gitano", quien ratificó que su primo Juan José fue el autor de los disparos y reconoció que ya había visto anteriormente armados al presunto tirador y a su padre.

En su tercera declaración, Fernández se mantuvo en sus dichos y volvió a explicar que su primo extrajo de la nada la pistola y comenzó a disparar por la ventanilla. Según fuentes judiciales, lo nuevo que aportó Fernández es que los Navarro tenían armas y solían usarlas por ejemplo disparando en rutas.

Por su parte, Miguel Navarro Fernández (55), padre de "El Cebolla" y tío de "El Gitano" negó haber estado dentro del auto en el momento en que se efectuaron los disparos, aseguró que su sobrino lo pasó a buscar en ese vehículo después del hecho y que las siluetas humanas con impactos halladas en la pared de su casa son dibujos de sus nietos que fueron golpeados con un martillo.

El juez y la fiscal no encontraron aún un móvil, ni ninguna prueba que vincule a las víctimas con los siete imputados, por lo que no descartan que se trate de un doble crimen "absurdo y sin sentido".

"Es una posibilidad que hayan ido a la plaza a probar esa arma sofisticada con mira láser y eligieron al azar como blancos móviles al diputado y su asesor para matar porque sí, por pura diversión", dijo una fuente del caso.

Por eso el juez agregó el agravante de "homicidio por placer", una figura poco frecuente usada en 2006 para procesar al denominado "tirador serial de Belgrano". Télam