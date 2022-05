El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022 se realizó hoy en todo el país con un operativo que involucró a más de 600.000 personas, entre censistas urbanos y rurales y coordinadores nacionales y provinciales, en el marco de una jornada declarada feriado nacional, luego de que concluyera la modalidad digital, que concitó la participación de 23,8 millones de personas, un número que "superó todas las expectativas", según indicó el director del Indec, Marco Lavagna, en conferencia de prensa.



"Hemos visto todo el día imágenes y testimonios que iba dando la gente que nos ponen muy contentos", señaló Lavagna esta tarde, tras lo cual calificó como "muy normal" la jornada censal y agradeció por la jornada a "a todas las provincias y municipios, más allá del color político", y a "todo el personal del Indec y los censistas".

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos anticipó que un total de 23.813.773 personas completaron el Censo Digital, con el siguiente detalle por provincias: Buenos Aires 9.561.099, CABA 2.150.367, Catamarca 163.128, Chaco 407.164, Chubut 361.834, Corrientes 559.174, Córdoba 2.131.522, Entre Ríos 735.682, Formosa 249.524, Jujuy 272.362, La Pampa 225.437, La Rioja 156.562, Mendoza 1.075.737, Misiones 447.575, Neuquén 404.529, Río Negro 432.692, San Luis 298.671, Salta 455.929, San Juan 330.359, Santa Fe 1.970.809, Santiago del Estero 430.280, Santa Cruz 202.246, Tierra del Fuego 120.825 y Tucumán 670.266.



Por otra parte, Lavagna adelantó que habrá una semana para recuperar datos de las viviendas que quedaron pendientes. "Atenderemos las viviendas que quedaron sin censar", agregó el funcionario al ser consultado por las casas que no pudieron ser censadas durante la jornada del Censo 2022.

"Vamos a utilizar distintos mecanismos para verificar las viviendas que no han sido censadas. Hasta ahora hemos tenido algunos llamados y algunos mails, es una porción chica y la vamos a atender", explicó.



Quienes no recibieron la visita de la persona censista durante la jornada del 18 de mayo y no completaron el Censo digital deben enviar un correo a censo@indec.gob.ar o comunicarse al 0800 345 2022 con la siguiente información completa: Asunto: No fui censado/a; Nombre y apellido; Provincia; Partido/Departamento; Localidad; Calle; Número Piso y departamento (si es propiedad horizontal); Correo electrónico y Teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular), informó esta noche el Indec.



De acuerdo a la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, "desde el 19 y hasta el 22 de mayo próximo se realizará la etapa de recuperación para que toda la población quede correctamente contabilizada", agregaron desde el Indec.

Agradecimiento del Presidente

El presidente Alberto Fernández expresó su "agradecimiento a todos los argentinos y todas las argentinas, que hoy abrieron sus puertas" para participar del Censo 2022.



El jefe de Estado fue en compañía del ministro de Economía, Martín Guzmán, a la sede central del Indec, donde visitaron el centro de cómputos, tomaron contacto con sus trabajadores y analizaron pormenores de la jornada censal.



Fernández agradeció a quienes realizaron el Censo Digital y a los 600.000 censistas que relevaron la información.