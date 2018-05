El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se refirió a la reciente crisis cambiaria en su exposición ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y prometió que "no descansará" hasta derrotar a la inflación.

Además, adelantó que el BCRA mantendrá las tasas altas para contener el aumento de precios y dijo que la renovación de las lebacs "nunca fue un problema" para la entidad momentaria.

Sus frases más destacadas:

"La flotación cambiaria constituye una política macroprudencial en sí misma, ya que la misma tiende a desincentivar la proliferación de los descalces de moneda permitiendo al sistema cambiario absorber movimientos en la paridad cambiaria sin que los balances se vean estresados".

"En el marco de un régimen de metas de inflación con tipo de cambio flotante, uno de los elementos fundamentales consiste en que el tipo de cambio es precisamente el encargado de cuidar la actividad económica y acomodarse en consecuencia en función de los potenciales vaivenes externos y locales que el país pueda tener que afrontar. Mientras tanto, la tasa de interés actúa como el freno del traslado de esos movimientos cambiarios hacia el resto de los precios de la economía".

"Durante las últimas semanas evidenciamos una corrección del tipo de cambio real en función del nuevo panorama internacional que incipientemente se abre ante nosotros. Este movimiento se produjo como respuesta para garantizar la sustentabilidad de la balanza de pagos de la Argentina frente a ese nuevo contexto preservando así el crecimiento económico que lleva 7 trimestres consecutivos".

"La tasa de política monetaria se encuentra en un nivel que la entidad considera adecuado para acotar la volatilidad que hemos experimentado en las últimas semanas y contener el posible efecto sobre el proceso de desinflación".

"Entiendo que muchos de ustedes vean con incomodidad los niveles de tasas que hoy sostiene el Banco Central. No voy a mentirles diciendo que las tasas volverán rápidamente al nivel que tenían antes, ya que la institución debe determinar un nivel de dureza monetaria mas pronunciado a los fines de rencauzar los procesos de desinflación".

"Aprovecho para repetir algo que hemos mencionado muchas veces: subir las tasas de corto plazo, que son sobre las que opera el Banco Central, es justamente la mejor manera de asegurar la recuperación del crédito a largo plazo".

"El año pasado fuimos muy criticados por la politica de tasas. fuimos aumentando el nivel de dureza monetaria a lo largo del año. Lo cierto es que terminó con el mayor crecimiento del crédito en 20 años, una economía que creció al 4%, al tiempo que la inflación núcleo bajaba 1,4% mensual. Estos son datos reales, no son pronósticos, es lo que pasó. El objetivo de nuestra institución es recrear ese circulo virtuoso de 2017 aun a sabiendas de que enfrentamos un escenario más difícil. La tormenta perfecta, como escuché que decían".

"Les pido a ustedes, que son analistas financieros dentro de sus corporaciones, que tengan en cuenta estos niveles de restricción monetaria presentes y futuros a la hora de la planificación, sobre todo de sus precios"

"No hay un problema con la sustentabilidad de las Lebacs. Están plenamente respaldadas por un activo, que son las reservas. No estamos para nada preocupados. Nunca estuvimos preocupados. No tuvimos un problemas el martes de la semana pasada y tampoco lo vamos a tener en las próximas semanas. Quizás sí hacemos un esfuerzo pequeño para perfilar la colocación".