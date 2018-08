Guiño del FMI. Consideró que el plan de Caputo de "reducción gradual" de Lebac, que asciende a casi 1 billón de pesos, "debería eliminar una importante fuente de vulnerabilidad" y contribuir a una mayor eficacia de la política monetaria.

Con el dólar cotizando por encima de los 30 pesos, que hecha por tierra cualquier esfuerzo por contener la inflación, el Banco Central activó ayer un plan para frenar la nueva corrida cambiaria y evitar que la crisis turca impacte con mayor intensidad sobre la economía argentina. La entidad que conduce Luis Caputo anunció una suba de la tasa de interés de referencia al 45% (estaba en 40%), un programa que acelera la cancelación de las Lebac y la subasta de U$S 500 millones al mercado hoy a las 14.



Con esta señal, el BCRA busca frenar el impacto de la crisis turca y la corrida cambiaria contra el peso, que hoy llegó a depreciarse un 3,5% frente al dólar y llegó a máximos de $30,72 en el segmento minorista. A su vez, advierte sobre las dificultades que enfrenta el Gobierno en su lucha contra la inflación y plantea un escenario adverso en el próximo trimestre con fuerte caída en el nivel de la actividad económica.

Mañana el Indec dará a conocer la inflación de julio que, según analistas privados, será del 3%.

Otra carta que se jugará hoy el Central es intervenir con mayor fuerza en el mercado cambiario. Luego de suspender ayer su licitación diaria de U$S 50 millones provenientes del acuerdo con el FMI, se anunció para hoy una subasta de U$S 500 millones, en una maniobra que busca calmar la demanda de divisas que hoy presiona al alza al tipo de cambio.



Por otra parte, la autoridad monetaria anunció un plan que apunta a acelerar la cancelación de las Lebac, uno de los puntos que había sido acordado en el programa de crédito stand-by firmado con el FMI. El esquema de eliminación de estos títulos, cuyo stock supera el billón de pesos, incluye una disminución mensual para entidades no bancarias (fondos de inversión, empresas, individuos) y la sustitución por otros papeles para los bancos.



Según lo anunciado ayer, se modificará la dinámica de las licitaciones mensuales, de las que no participarán los bancos y cuyo monto será menor al volumen que vence. Así ocurrirá hoy cuando se ofrecerán solamente $230.000 millones, cuando el vencimiento total es de $528.774 millones ($330.000 millones están en manos de entidades no bancarias).



Ese esquema, a su vez, se extenderá en las licitaciones de los siguientes tres meses y finalizará en diciembre "siempre que las condiciones de mercado lo permitan".



En las proyecciones del BCRA, el volumen de Lebac será eliminado en el último mes de 2018.



La estrategia, a su vez, eliminará la tenencia de estas letras para los bancos, que únicamente podrán suscribir Letras de Liquidez (Leliq) y Notas del Banco Central (Nobac), títulos a siete días y un año de plazo, respectivamente, que serán, a su vez, el principal instrumento de esterilización del BCRA.



Los bancos, a su vez, no podrán vender sus Lebac en el mercado secundario -a inversores minoristas, fondos de inversión o entidades no bancarias-.



Por último, este desarme forzado de Lebac estará acompañado por futuras emisiones de Letes en pesos, a cargo del Ministerio de Hacienda, que comenzarán mañana, el día siguiente de este supermartes.



Lo que buscan tanto el BCRA como Hacienda es que el peso del endeudamiento no caiga sobre el balance de la entidad monetaria, como ocurrió en los últimos años con el crecimiento del stock de Lebac, y evitar la inestabilidad cambiaria que significó hasta aquí cada licitación mensual.