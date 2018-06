Dos rondas abajo. El precio del dólar acumuló un retroceso de $1,10 durante la semana y se espera un comienzo de semana tranquilo de la mano del paro general de la CGT del lunes próximo.

La cotización del dólar, que en las últimas semanas parecía no tener techo, se anotó ayer la segunda baja consecutiva y después de varias jornadas, perforó la barrera de 28 pesos al caer 44 centavos hasta los 27,75 pesos par la venta en la franja minorista y 27,02 en la mayorista.



La clave para la baja tuvo ayer dos razones: la segunda subasta consecutiva del Banco Central de U$S 100 millones proveniente del acuerdo con el FMI y una mayor oferta a partir de la liquidación de divisas por parte de exportadores hicieron que el dólar perforara el piso de los $28 en agencias y bancos de la city porteña.



Según el promedio de ámbito.com, descendió este viernes 43 centavos y cerró a $27,76.



De esta manera, el billete acumuló una baja de 70 centavos en las dos últimas ruedas y de $1,10 en la semana, que había comenzado con una batería de anuncios realizados por el presidente del BCRA, Luis Caputo, para aplacar la crisis en el mercado cambiario. Entre otros, se definió una suba de los encajes bancarios, la licitación de moneda extranjera, la flexibilización del mecanismo para que los bancos puedan comprar Letes y se emitió un nuevo bono.



El billete minorista acompañó ayer al Mercado Único y Libre de Cambio, donde la divisa se hundió 49 centavos y cerró a $27,01 en una jornada en la que, a cuenta del Ministerio de Hacienda, el BCRA adjudicó U$S 100 millones, provenientes del préstamo del FMI a un precio promedio de corte que se ubicó en 27,1225, siendo el mínimo valor adjudicado de 27,10.



Además de la subasta de la autoridad monetaria, la oferta presionó hasta el final de la rueda porque se sumaron los exportadores cerealeros, que en el mes llevan liquidados más de U$S 1.500 millones.



Del lado de la demanda, el analista Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambio comentó que "los operadores se inclinaron a tomar ventajas por la colocación de pesos en distintos activos locales y a diferentes precios, debido a un cambio de estrategia y una mayor confianza, por lo que la divisa estuvo ofertada durante toda la jornada con mucha oscilación".



El mercado de contado registró un volumen de negocios de 619 millones de dólares.



Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Finanzas realizará el próximo lunes y martes una subasta de deuda a corto plazo en dólares, con una emisión a 105 días por un monto máximo de 300 millones de dólares y otra a 238 días, sin especificar su límite.



Las Letras del Tesoro podrán ser suscritas tanto en pesos como en dólares, en este caso al tipo de cambio del lunes 25, cuando comienza la subasta, que finalizará al día siguiente. El interés se determinará en función de la demanda.



En la última licitación de este tipo, hace un mes, el Tesoro argentino colocó 500 millones de dólares a 176 días a una tasa nominal anual del 4% y 200 millones de dólares a un año con un rendimiento del 4,30 %.