Las elecciones de medio término son escenarios propicios para que personas de otros rubros incursionen en la política. Es así que se generan sorpresas en los cierres de listas con la inclusión de personajes del deporte, del espectáculo o la cultura que se suman a las plataformas electorales. El plazo para la confirmación de los precandidatos a las PASO venció él último sábado pero continúan las novedades. En las últimas horas trascendió que el boxeador Marcos “Chino” Maidana se postulará para competir por una banca en el Congreso de la Nación en representación de Santa Fe.

Marcos René Maidana, el ex púgil oriundo de Margarita, una localidad con 5.100 habitantes, encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales por el Partido Popular santafesino y será secundado por Evangelina Matilde Lencina. Cabe recordar que la provincia, además de representantes para la Cámara baja nacional, elige senadores. En esta categoría figuran Gustavo Ruiz Rodríguez y María Andrea Patiño. Pero sin dudas, la participación del ex doble campeón mundial de boxeo, que se enfrentó en dos oportunidades al invicto Floyd Mayweather, será la atracción de la lista.

Según trascendió en varios medios locales, luego de trascender la noticia, el boxeador anunció que dará una conferencia de prensa en los próximos días para dar detalles de su participación en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre que definen quienes competirán finalmente en las Legislativas 2021, el 14 de noviembre.

No es la primera sorpresa de las PASO. Son varios los “outsider” que se sumaron para competir este año. Luego de haber trabajado en teatro y televisión como bailarina, vedette, actriz y panelista, Cinthia Fernández decidió lanzarse a la política. El pasado sábado firmó como precandidata a diputada en las elecciones legislativas de la mano del partido Unite.

Por este mismo partido, que en su momento llevó a Amalia Granata a la Legislatura de Santa Fe, se postuló para concejal del partido bonaerense de Ezeiza el ex futbolista Alberto “el conejo” Tarantini, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978.

Este espacio también sumó a la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, que será precandidata a diputada por Santa Fe, y a otro ex futbolista, Hernán el “Sapito” Encina, quien competirá para concejal en la ciudad de Rosario.

En La Matanza participará el ex Gran Hermano Brian Lanzelotta, que hasta ahora se desempeñaba como cantante. “Con mucha alegría y felicidad les quiero contar que desde hace un tiempo vengo pensando en involucrarme un poco mas con la gente de mi barrio, con la gente de La Matanza. Y por eso con Miguel Saredi y todo el equipo del Partido Federal de la Provincia de Buenos Aires queremos ser la voz de La Matanza, esa voz que no se escucha, no se ve”, anunció tiempo atrás.

De la televisión también saltaron a la política la periodista Carolina Losada, que será precandidata a senadora nacional en Santa Fe por la lista Juntos, acompañada en la fórmula por Dionisio Scarpin; y el economista y ex panelista del programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, Martín Tetaz, que secundará a María Eugenia Vidal en la lista de precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.

En Capital Federal a su vez competirá el “payaso Marulito”. Se trata de Mario Adrián Gabaglio, un militante del PJ cuya particularidad es que aparece en la lista del Partido Renovador Federal disfrazado de payaso. “Basta de mentirosos, al circo voy como se tiene que ir”, manifestó a través de sus redes sociales donde propone la vuelta del “amor” y la “dignidad” en la Ciudad de Buenos Aires.