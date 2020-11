El Consejo Consultivo para una Reforma Judicial, integrado por un grupo de juristas, no tiene en sus planes recomendar ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El grupo de expertos creado por el Gobierno Nacional de Alberto Fernández se encontraba hasta el cierre de la edición puliendo los detalles del informe final que pensaba presentarle en la tarde de ayer al Poder Ejecutivo con recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la Justicia.

En la recta final del período de 90 días con el que contó para realizar el informe, fuentes del consejo confiaron que si bien el contenido ya está concluido, por estas horas se estaba "editando el texto final", para elevárselo al presidente Alberto Fernández.

Según las fuentes consultadas, el informe tendrá unas 750 páginas sobre: Funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura y Ministerios Públicos, y juicios por jurados y transferencia de las competencias no federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo a lo adelantado a la agencia oficial de noticias Télam, el Consejo recomienda que tenga "mayoría absoluta" (de senadores) la forma de designar al titular del Ministerio Público Fiscal. Además, el Consejo recomendó la ampliación a 16 de los miembros del Consejo de la Magistratura (cuatro consejeros por cada estamento).

En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, hubo mayoría en la creación de un tribunal federal intermedio, que "produzca alivio en la tarea" del máximo tribunal, pero no así en su ampliación, según relataron las fuentes.

Así, la ampliación de la Corte no se incluyó en las recomendaciones debido a que hubo un único integrante del consejo de 11 notables que recomendó llevar de 5 a 9 sus miembros, contra diez que no se pronunciaron sobre el tema.

En soledad, el integrante del consejo de notables argumentó la necesidad de llevar de 5 a 9 el número de miembros de la Corte basado en la necesidad de una "pluralidad de enfoques" en su integración y marcando que debe ser producto de "un debate en el Congreso, en base a diálogos y consensos". También hubo mayoría en la recomendación de instaurar el juicio por jurados, agregaron las fuentes.

El Presidente esperaba ayer las conclusiones del grupo de juristas, tal como lo afirmó temprano en una entrevista con A24. "Las conclusiones del grupo de juristas no me han llegado, no las he visto. Yo quise que trabajen con total libertad, sin ninguna interferencia", dijo Alberto Fernández, que agregó que considera que "la reforma judicial es necesaria" y que "no beneficia a nadie que hoy esté procesado".

El documento de 750 páginas estará dividido en cuatro capítulos y un anexo y contendrá propuestas de los consejeros.

En los últimos días, el Consejo amplió la frecuencia de reuniones para poder concluir el informe a tiempo pensando en entregarlo ayer al Ejecutivo, debido a que "la gran diversidad de criterios" que marcó la dinámica del trabajo, dificultó encontrar la forma de reflejar cada una de las visiones", sumaron las fuentes.

El informe llegará a las manos del presidente Fernández dividido en cuatro capítulos: uno introductorio en el que se resumen las conclusiones de las 25 reuniones mantenidas con entidades e instituciones relacionadas al Poder Judicial, y otro con enfoques transversales acerca de cómo implementar el federalismo y las cuestiones de género en el funcionamiento de la Justicia.

El tercer capítulo estará dedicado a los fundamentos de los consejeros sobre los diferentes temas y el último es el que enumerará las recomendaciones. El informe para el Poder Ejecutivo no es vinculante, sino que son recomendaciones.

La agenda del Senado

La Comisión de Justicia del Senado volverá a reunirse mañana para emitir dictamen sobre las mayorías necesarias en el Congreso para elegir al Procurador y Defensora General de la Nación. Las iniciativas de Martín Lousteau y de Lucila Crexell hacen hincapié en que esos cargos duren hasta seis años, con posibilidad de una reelección. El proyecto de Lousteau y el de Crexell mantienen la mayoría de dos tercios para su elección por el Senado. El de Weretilneck establece que pueden ser elegidos por mayoría absoluta.