Grieta piquetera. Unos se mani festaron frente al Congreso, otros mantenían el acampe pidiendo un aumento en los planes sociales.

La Cámara de Diputados aprobó ayer casi por unanimidad, y envió de inmediato al Senado para su sanción definitiva, el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional, lo cual implica un aumento en un 50 por ciento de los recursos destinados a este fin, por un monto de al menos 10 mil millones de pesos.

El proyecto que votaron a favor todos los diputados de Cambiemos cosechó 222 votos en general y tuvo sólo la abstención de la diputada de la Izquierda Socialista Mónica Scholotthaauer.

La sesión se extendió por tres horas y se desarrolló sin sobresaltos y con discursos medidos, mientras en las afueras del Congreso los grupos piqueteros se manifestaron para seguir de cerca la discusión del proyecto, mientras, otro grupo de piqueteros mantenía el acampe frente al ministerio de Desarrollo Social.

Al abrir la sesión especial, que se inició a las 12.14, con la presencia de 135 diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, aclaró que se acordó con los titulares de los diferentes bloques parlamentarios que el plenario sea "lo más breve posible dada la sensibilidad del tema" y anunció que hablaría "sólo un diputado por bloque, 5 minutos".

La Emergencia Alimentaria estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.

El primer orador fue el diputado nacional de Red por Argentina, el exviceministro de Desarrollo Social del kirchnerismo Daniel Arroyo, quien sostuvo que el proyecto "puede ayudar a ponerle un piso a la caída social" y afirmó que "es evidente que hay emergencia, hay un problema de hambre, mal nutrición y más gente en los comedores: está claro que no es lo mismo comer que no comer. Nadie tiene que encender la mecha".

Desde Cambiemos, el diputado nacional de la Coalición Cívica, Héctor "Toty" Flores, fundamentó el respaldo del oficialismo y dijo que si bien "no coincidimos con la magnitud de la situación que estamos viviendo, hemos decidido acompañar el proyecto porque es necesario para la gente que está sufriendo". "Tenemos que desandar un camino desde 2015 cuando decían que Cambiemos venía a sacar todos los planes sociales y sin embargo este gobierno ha incrementado la asignación que llega hoy a 9 millones", aseguró Flores, fundador de la cooperativa bonaerense La Juanita.

En el cierre del debate, el diputado de Consenso Federal Marco Lavagna aseguró que "no estamos acá sentados para ver cómo suavizamos la protesta social afuera, y la situación va a seguir complicándose".

El presidente del FPV-PJ, Agustín Rossi, aseguró que "la cuestión del hambre no es de naturaleza política electoral sino humanitaria" y recordó que "no es una problemática que empezamos a abordar ahora", a la vez que celebró que el oficialismo "acompañe el proyecto" porque si no, dijo, "tendríamos que haber hecho malabares para aprobarlo".

En el último tramo, el presidente del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, agradeció el clima en el que transcurrió la sesión y dijo que "es cierto que el gobierno lo podría haber hecho por decreto pero el proyecto que está en discusión y que compartimos, lo que viene es a plantear la prórroga hasta el 2022 y nos parecía adecuado que en este contexto esta definición la tome el Congreso".

El proyecto, que reúne una decena de iniciativas impulsadas por diferentes bloques de la oposición, plantea la prórroga hasta el 31 de diciembre del año 2022 de la Emergencia Alimentaria Nacional, además de impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional y establece "un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".



Recursos sin control por $10.000 millones

En primer lugar, la emergencia es un acto administrativo que agiliza los procesos, ya que le permite al Estado comprar bienes por contratación directa y no por licitación, y da discrecionalidad al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para tomar partidas de un área y asignarlas a otra sin rendir cuentas. Esta es una de las facultades que da la propuesta aprobada por Diputados.

El proyecto aprobado en la Cámara Baja establece que la Emergencia Alimentaria se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 y se dispone un aumento del 50% de las partidas destinadas a las políticas nacionales de alimentación y nutrición contempladas en el presupuesto de este año.

También se autoriza a partir del 1 de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia, al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica.

A lo largo de la ley se establece que "el derecho humano a una alimentación adecuada: se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada "Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional" que apruebe el Congreso de la Nación.

El miércoles 18 lo votarán en el Senado

Los senadores fueron convocados ayer para el próximo miércoles, a las 14, a la sesión especial en la que se debatirá el proyecto de ley que declara la Emergencia Alimentaria hasta 2022.



El Decreto Parlamentario llamando a sesión especial fue firmado por la tarde por la presidenta de la Cámara alta, Gabriela Michetti.



La convocatoria oficial confirmó el acuerdo al que arribaron el oficialismo y la oposición en las últimas horas. Sin embargo, el modo en que el tema será puesto a consideración en el recinto de sesiones se acordará durante la reunión de Labor Parlamentaria que será convocada, en principio, para unas horas antes de la sesión. El jefe del interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, le había anticipado a Télam que el proyecto será debatido el miércoles 18 en sesión especial. Además, mencionó que, si bien se buscará que la discusión no se extienda por muchas horas, le permitirán hacer uso de la palabra a todos los que quieran hablar, a diferencia de lo que ocurrió en Diputados, donde hubo un solo orador por bloque con un tiempo acotado a cinco minutos de discurso.