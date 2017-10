Dolor. Sergio Maldonado señaló que "hasta ahora no podemos confirmar si el cuerpo es de Santiago o no", al tiempo que no descartó que el cadáver hallado 78 días después de la desaparición del joven haya sido "plantado".

La familia de Santiago Maldonado rompió el silencio ayer después de más de 30 horas de hermetismo tras el hallazgo en el río Chubut de un cuerpo y confirmó que en un bolsillo del pantalón que vestía el cadáver encontraron el DNI del joven tatuador desaparecido el 1 de agosto pasado tras el desalojo de la Ruta 40 por parte de Gendarmería. A pesar de este dato, Sergio Maldonado, el hermano mayor de Santiago, su esposa y la abogada de la familia, adelantaron que esperarán la autopsia y el cotejo de ADN del cuerpo antes de dar certeza del ciento por ciento sobre la identidad del fallecido. A renglón seguido, afirmaron que "no confían en nadie".



"No voy a decir si es Santiago o no lo es porque no lo puedo identificar", dijo Sergio Maldonado en una rueda de prensa en Esquel, localidad de la provincia de Chubut cerca de la cual fue hallado un cuerpo el martes flotando en el río Chubut.



La abogada de la familia, Verónica Heredia, dijo que el cadáver fue encontrado en un sitio del río donde ya se habían hecho otros tres rastreos, el último de ellos el 19 de septiembre, con resultado negativo.



La letrada dijo que no tienen "explicación" ni "física ni jurídica" de por qué se halló este cuerpo a la cuarta vez que se realizó este rastreo en el mismo sitio, ordenado por la Justicia.



Por su parte, Alejandro Inchaurregui, el perito de la familia Maldonado que participó del rescate del cuerpo,



confirmó que la ropa que tenía el cuerpo coincidía con la que supuestamente usaba el joven al momento de ser visto con vida por última vez, el 1 de agosto pasado: una campera celeste que le había prestado un integrante de la comunidad mapuche.



Con todo, el perito dijo que estos elementos no son suficientes para identificar al cuerpo como perteneciente a Santiago Maldonado.



"Las ropas, y entre ellas un DNI de Santiago, no implican una identificación positiva de ese cuerpo", sostuvo el perito, quien indicó que el cuerpo sería trasladado anoche a Buenos Aires para realizar la autopsia.



Fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que el cuerpo hallado en el río, casi en la entrada de la casilla de vigilancia de la comunidad mapuche donde se vio por última vez a Santiago, tenía encima el documento de identidad del artesano desaparecido. Además, había algunas monedas, billetes de cotización nacional, preservativos y una cachiporra (una herramienta rudimentaria usada como arma). Y agregaron otro dato: que, a priori, el cadáver "no presenta golpes ni heridas de bala visibles", aunque todavía se desconoce la causa de la muerte.



Esta información ya fue girada a la Justicia y de ahí llegó a la Quinta de Olivos a oídos del presidente Mauricio Macri.



El Gobierno ya armó un comité de crisis compuesto por el Presidente, Marcos Peña, Germán Garavano, ministro de Justicia, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Además, Macri consulta con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Este grupo es quien en estos momentos maneja todos los movimientos de la Casa Rosada. Elisa Carrió fue corrida de la escena.



Antes que el cuerpo fuera trasladado a Buenos Aires para comenzar con las pericias, la fiscalía de Chubut pidió que la autopsia la hiciera "el Cuerpo Médico Forense dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", y que de "la medida participen todas las partes que integran la causa, las cinco querellas y el único imputado Gendarmería -la fuerza sospechada- el subalferes, Emmanuel Echazú".



Según el pedido de la fiscal, la autopsia se deberá realizar bajo el Protocolo Modelo para la Investigación legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias de la ONU, que es modelo para una investigación legal o extralegal, ejecuciones sumarias y arbitrarias.

"Nada de diálogo"



Con respecto a la relación entre la familia Maldonado y el Gobierno nacional, Sergio manifestó: "Nosotros no queremos tener ningún tipo de diálogo con el Gobierno. Eso tendría que haber sido al principio y no 60 días después. Y condenaron a Elisa Carrió por sus dichos sobre Santiago.