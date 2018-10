El anfitrión. El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, busca juntar entre 80 mil y 100 mil personas este miércoles. La duda son sus pares de las provincias que juegan sus propias cartas en la interna del PJ.





La idea de unidad para disputar con chances el poder en 2019 a Mauricio Macri está en boca de todos pero por ahora nadie parece estar dispuesto a ceder. Por eso, la celebración del Día de la Lealtad, mañana 17 de octubre, encontrará al peronismo atomizado con la realización de al menos en tres actos: el que organiza en su provincia el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; el que hará el PJ bonaerense junto con el kirchnerismo en la localidad de Merlo, liderado por el intendente Gustavo Menéndez, presidente provincial del partido; y el que prepara el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, con el ya lanzado candidato a presidente K Agustín Rossi, en Corrientes.



Manzur corrió en punta con la propuesta, y fue el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo el encargado de adelantar la noticia un día antes de la foto que se sacaron en Buenos Aires los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba), el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el senador Miguel Angel Pichetto para lanzar el nuevo espacio político "Una Alternativa para la Argentina", de cara al 2019.



Del acto, que tendrá lugar en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán, participará la cúpula de la CGT, y dos de los cuatro representantes del nuevo espacio "Una Alternativa para Argentina", que ya muestran aquí una primera diferencia, ya que mientras Pichetto y Massa confirmaron su asistencia, Urtubey y Schiaretti avisaron que no van.



El sector de Florencio Randazzo, representado por el diputado nacional Eduardo "Bali" Bucca y Florencia Casamiquela -compañera de fórmula del exministro kirchnerista en la última elección a senadores- se sumarán a los distintos sectores representados por gobernadores y sindicalistas.



Los organizadores del acto tucumano estiman que dirán presente entre 80 y 100 mil personas a la celebración.



"Creemos en una mirada más federal, que respete el liderazgo de quienes tienen la responsabilidad de gobernar las provincias, como Manzur, Uñac, (Rosana, gobernadora de Tierra del Fuego) Bertone y otros dirigentes están llamados a cumplir un rol destacado en la reorganización de un peronismo con proyección de futuro", dijo a Télam Casamiquela al explicar porqué participan del cónclave tucumano.



Pero la pelea entre Manzur y su antecesor y actual senador, José Alperovich, quien se mostró hace pocos días con la expresidenta Cristina Kirchner, pone en duda la presencia de algunos gobernadores.



Hasta el momento confirmaron que van Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja); el vicegobernador de Santiago del Estero, José Emilio Neder, y el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich.



La figurita difícil del álbum parece ser el sanjuanino Sergio Uñac, a quienes algunos definen como "un tapado interesante" de cara al 2019.



El objetivo del encuentro, aseguran voceros de la organización, es "dar un primer paso hacia la unidad del peronismo sin hablar de candidaturas y poniendo por delante a la Argentina".



En tanto, con el lema "Otro camino es posible", la cúpula del PJ bonaerense, con los intendentes en primer plano y el kirchnerismo provincial encabezado por el diputado Máximo Kirchner, se subirá al palco que montará estemiércoles en el club Ferro, de Merlo a partir de las 17.



Los bonaerenses, sin un gobernador que los represente -ya que el Ejecutivo provincial está en manos de Cambiemos- se despegan del armado de Manzur y buscan reposicionarse dentro de las negociaciones que por la "unidad del peronismo" ya empezaron a tejerse.



"Creemos que no necesitamos mostrarnos autónomos porque de hecho lo somos; creemos que hay que empezar a mostrarse unidos, por eso invitamos a todas las expresiones políticas y gremiales", dijo Menéndez a Télam. Y es aquí donde los bonaerenses, de manera orgánica, estarían plantando bandera ante el eterno debate de si el armado es con el kirchnerismo adentro o afuera, por eso la presencia de Máximo Kirchner y los principales referentes de La Cámpora, como Andrés "Cuervo" Larroque y Eduardo "Wado" de Pedro, dirán presente en Merlo.



En Corrientes, el sanjuanino Gioja encabezará un acto junto a Agustín Rossi, con el fin de recostarse en el kirchnerismo para hacer frente a la disputa que se anticipa en su provincia con Uñac. De hecho, tan sólo 48 horas después de compartir el escenario con Rossi, el titular del PJ nacional será el orador principal durante el acto de lanzamiento que Unidad Ciudadana realizará en San Juan, donde el actual gobernador ya avisó que no irá.





>Qué celebra el PJ cada 17 de octubre

Como Día de la Lealtad se conoce en la Argentina a la conmemoración anual del 17 de octubre de 1945, día en que se produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera y sindical que exigía la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón.



Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, creada a su pedido, Perón había promovido los derechos de los trabajadores. Una gran cantidad de manifestantes -en su mayor parte provenientes del sur del Gran Buenos Aires- ocupó el centro de la ciudad, especialmente la Plaza de Mayo, logrando la libertad del prisionero. Al año siguiente, Perón sería elegido Presidente de la Nación.



Según el historiador José Luis Romero el movimiento fue organizado por sectores peronistas, con apoyo militar y policial para conseguir el retorno de Perón.



Ese día es considerado como el del nacimiento del peronismo y uno de sus máximos símbolos, así como uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino. Más allá del nombre dado por el PJ, también es llamado Día de la Lealtad Peronista y 17 de octubre.