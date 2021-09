El gobierno nacional puso ayer formalmente en marcha el Programa "Registradas" que busca incentivar la registración de empleadas de casas particulares a través de distintos beneficios, entre los que se destaca el pago de hasta el 50 por ciento del salario de las nuevas trabajadoras durante un plazo de 6 meses.

Según se explicó oficialmente, la inscripción a "Registradas" permanecerá abierta durante octubre, noviembre y diciembre a través del sitio web de la AFIP y se aclaró que, para el trabajador, el beneficio no es contradictorio con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, el Progresar, el Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar.

La medida implica la transferencia por parte del Estado nacional de una suma por mes equivalente al 50 o 30 por ciento de la remuneración neta mensual declarada por el empleador al momento de la inscripción al programa.

En diálogo con la prensa de Casa Rosada, Gómez Alcorta recordó que la medida apunta a un sector "en el que una de cada cinco mujeres del país trabaja y donde cayó la contratación porque hubo un impacto muy fuerte durante la pandemia" de coronavirus.

La funcionaria señaló que el Estado nacional pagará una parte del sueldo de la trabajadora (por un monto de hasta 15.000 pesos) durante 6 meses, mientras la parte empleadora deberá registrarla, pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante, siempre comprometiéndose "a mantener la ocupación durante cuatro meses más luego de concluir" el plazo del Programa, explicó.

Tampoco se podrá despedir a una trabajadora registrada para volverla a contratar y el salario deberá depositarse obligatoriamente en una cuenta bancaria.

El aporte del Estado será de un 50 por ciento de la remuneración neta mensual mínima cuando "la parte empleadora tengan un ingreso bruto mensual inferior al 70 por ciento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que actualmente es de 117.374 pesos". En cambio, será de un 30 por ciento, cuando la parte empleadora cuente con un ingreso bruto mensual que esté comprendido entre el 70 y el 100 por ciento del mínimo no imponible.

Señaló Gómez Alcorta que, hasta ahora, los empleadores "sólo tenían como incentivo para la registración la deducción de los costos de Ganancias" y que, por ello, esta es "una medida progresiva que apunta a la clase media" que no es alcanzada por ese impuesto y "donde muchos, por el impacto de la pandemia, han tenido que restringir esas contrataciones". "Por eso nosotros queremos apoyar y dar un alivio a esas familias de clase media que en su organización al reactivarse la vida y de las actividades laborales y escolares, necesitan esos apoyos de la economía del cuidado", subrayó Gómez Alcorta.

Respecto de las nuevas contratadas, el único requisito es trabajar "como mínimo 12 horas semanales y estar inscripta únicamente bajo la nómina de un empleador o empleadora". Al ingresar al programa, a través de la AFIP, se abrirá una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco de la Nación, a la que se deberá transferir el sueldo".

A su turno, Marcó del Pont dijo que se trata al mismo tiempo de "una política de ingresos, de formalización y de bancarización e inclusión financiera", ya que "automáticamente una vez que se tenga un mes de recibo de sueldo el Banco Nación le va dar una tarjeta de crédito que va a tener un límite que se va a similar a un Salario Mínimo Vital y Móvil de hasta 32 mil pesos".



Al menos 90.000

El Gobierno nacional espera que un mínimo de 90.000 trabajadoras del servicio doméstico sean alcanzadas por el plan Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social. La aspiración "de máxima es recuperar los 300.000 empleos que se perdieron en la pandemia".

Tres datos claves para entrar al plan

La inscripción comenzará el lunes próximo en AFIP. Los empleadores deberán ingresar al portal de la AFIP de Casas Particulares desde este lunes 4 de octubre y tendrán que informar algunos datos básicos sobre las trabajadoras que busquen formalizar. En esa inscripción deberán elegir cuál será la sede del Banco Nación más conveniente para que la empleada pueda cobrar la mitad de su salario por parte del Estado.

La trabajadora a formalizar deberá trabajar como mínimo 12 horas semanales y desempeñar tareas enmarcadas dentro de las categorías "Personal para tareas específicas", "Caseros y caseras", "Asistencia y cuidado de personas" o "Personal para tareas generales", además podrá estar inscripta únicamente bajo la nómina de un empleador o empleadora.

Según aclararon desde Gobierno, el acceso al beneficio no genera incompatibilidad con otros beneficios, asignaciones y programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, la tarjeta Alimentar y los planes Progresar y Potenciar Trabajo. Las únicas excepciones son la pensión no contributiva por invalidez, pensión no contributiva madre de 7 hijos y pensión no contributiva por vejez.