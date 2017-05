El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires podría exigirle al ex gobernador de la provincia, Daniel Scioli , que devuelva hasta de un millón de dólares que habría malgastado en viajes proselitistas o privados y que hizo pagar al Estado, según una investigación presentada en el programa La Cornisa. Sería la primera vez que un organismo de control le impone ésta multa a un ex funcionario. En su resolución el tribunal podría imponer desde una multa hasta que devuelva el dinero malgastado o, también, la inhabilitación para ejercer cargos públicos en la provincia de Buenos Aires.

El dictamen del Tribunal de Cuentas será presentado a principios de junio ante la fiscalía de Estado, presidida por Hernán Gómez. Después de ese dictamen, según dijeron en La Cornisa, el ex gobernador será intimado a devolver el dinero público.



La suma del costo de los vuelos observados, y que Scioli facturó al Estado provincial, llega a 15 millones 550 mil pesos. Ese es el monto exacto que maneja el tribunal y que aparece en los expedientes oficiales.

Hasta el 30 de junio, los abogados y asesores de Scioli podrán presentar documentación a modo de defensa. El plazo para hacerlo es de hasta 16 meses y caduca ese día.



Una fuente segura del Tribunal de Cuentas de la provincia informó a La Cornisa que se está analizando el costo y los motivos reales de los 101 vuelos que Scioli realizó entre agosto de 2014 y octubre de 2015, en el marco de la campaña como candidato a presidente.

Incluye, entre otros, el vuelo que Scioli hizo a Cuba en julio de 2015 acompañado por Gisela Berger y que tuvo un costo de casi un millón y medio de pesos.



El listado también incluye el viaje a Brasil donde el ex gobernador buscó ser fotografiado junto al ex presidente de Brasil Lula Da Silva; un vuelo de campaña hasta Río Cuarto que hizo junto a su ex compañero de fórmula Carlos Zannini y Diego Bossio; otro a Jujuy solo para almorzar con Milagro Sala y el ex gobernador Eduardo Fellner y uno a Salta para acompañar en un acto a Juan Manuel Urtubey, actual gobernador de Salta, que hacía campaña para su reelección.

Los investigadores del tribunal de Cuentas sospechan que la mayoría de los viajes fuera de la provincia de Buenos Aires y otros que se hicieron dentro de ese territorio no constituyeron visitas oficiales de un jefe de Estado sino que tuvieron por objeto potenciar su campaña como candidato a presidente.

A ellos no solo les llama la atención la cantidad sino también la frecuencia de los vuelos. Por ejemplo, en junio de 2015, antes del cierre de las PASO, Scioli viajó a Rosario, Bariloche, Mendoza, Mar del Plata, Entre Ríos, La Pampa y la Rioja en un lapso de 27 días. Además, entre agosto y septiembre de 2015 sumó 15 vuelos más.

Asimismo, La Cornisa reveló que Scioli viajó, esta semana, a Tandil y a Punta del Este a bordo de un avión nuevo. Se trata de un Embraer Phenon 100 matrícula LV-GQN, la misma aeronave que usó el Indio Solari para viajar de Olavarría a Buenos Aires para regresar del último recital que terminó con dos muertos. La empresa que le facturó a la productora de Solari, y también al ex gobernador, es Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA, propiedad de Gustavo Carmona.