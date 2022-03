Tras aprobar el acuerdo por la deuda con Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó que la situación del país es frágil por su alta inflación, su alto nivel de pobreza y su bajo nivel de crecimiento económico, entre otros factores.

Así lo afirmó el vocero del organismo, Gerry Rice, en su habitual conferencia de prensa. Allí defendió la aprobación del nuevo programa del país, aunque marcó que los riesgos son muy altos y una gran parte del éxito depende de la voluntad de Argentina para implementar las metas acordadas con el organismo.

El Gobierno argentino se comprometió a pagar este jueves los USD 2800 millones en vencimientos que debía liquidar con el FMI antes de la firma del programa y que decidió postergar hasta que no se concretara la aprobación en el directorio, como precisó el presidente Alberto Fernández.

“Creemos que el programa de Argentina tiene objetivos pragmáticos y realistas con políticas creíbles que permitirán fortalecer la situación del país y comenzar el proceso de bajar la inflación con una reducción gradual del déficit fiscal y fortalecer el esquema monetario, el poder del peso y la competitividad de sectores claves”, expresó Rice.

“Lo que importa sobre todo es la implementación; parafraseando a Winston Churchill: estamos en el final del comienzo”, decretó.

Sobre los riesgos del programa, subrayó: “Hay riesgos excepcionalmente altos, pero creemos que el programa tiene objetivos pragmáticos y realistas; si se implementan, podrán lograr los objetivos”.

“Los riesgos del programa son excepcionalmente altos porque la situación económica y social de la Argentina es frágil y nuevos shocks se han materializado; en los últimos 3 años la economía ha sufrido una recesión, con alta pobreza y una alta inflación. Aunque la economía se está recuperando más sólidamente que lo que se preveía, hay otro shock que se sumó, asociado a la situación en Ucrania como en otros países y por eso no es sorpresivo que el riesgo sea alto”, afirmó.

Consultado por la posibilidad de discutir las sobretasas, como repite el ministro Martín Guzmán, Rice aclaró: “No son para todos los créditos, sino para países con créditos excepcionalmente altos; los artículos del FMI no permiten suspensiones particulares para un país determinado y no estoy al tanto de ninguna discusión particular que se vaya a producir sobre este tema”.

Fuente: Infobae