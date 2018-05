Ollas populares. Desde el FMI anticipan que el programa que firmará con Argentina apunta a proteger a los más vulnerables en medio de fuertes protestas de las organizaciones sociales.

El FMI mostró ayer su "confianza" en que el gobierno de Mauricio Macri gestionará "con destreza" las turbulencias financieras, a la vez que señaló que el programa de respaldo financiero pedido por Buenos Aires "no incluirá una meta de tipo de cambio y que buscará proteger la economía argentina, en especial a los sectores más vulnerables".



"Nuestro principal objetivo es ayudar a las autoridades a proteger la economía y los estándares de vida de los argentinos, en especial a los más vulnerables", dijo Gerry Rice, vocero del FMI desde Washington, donde se encuentra un grupo de funcionarios argentinos negociando el acceso a un crédito stand by.



A través de un comunicado, Rice explicó que "nuestro objetivo en común es alcanzar un acuerdo rápido y aseguró que el organismo multilateral no es hoy igual que hace 20 años".



El vocero destacó los comentarios de Macri sobre reducir drásticamente el déficit fiscal que "reflejan el reconocimiento del gobierno de los problemas centrales que aquejan a la economía argentina", y a la vez "propiciar el equilibrio y el crecimiento inclusivo, la creación del trabajo y el compromiso de proteger a los más vulnerables".



En este sentido, Rice adelantó que "cuando termine la reunión de hoy viernes con los funcionarios, "el FMI y el gobierno argentino pasarán a la siguiente etapa de las negociaciones y comenzarán a tratar el programa".



En cuanto a los objetivos y las metas de este acuerdo, afirmó que "estamos de acuerdo con el presidente Macri, esto tiene que ver con las prioridades argentinas. Este programa le pertenece a Argentina. El FMI apoya las prioridades de Argentina y ése es el tenor de los debates", destacó el vocero.



Para Rice, la situación actual de la Argentina "es totalmente diferente a la que tenían hace 20 años. Hoy tienen un tipo de cambio marcado por el mercado e instituciones fuertes". "Nosotros (el FMI) también cambiamos, nos adaptamos al cambio de nuestros miembros. Nos enfocamos más en la protección social, le damos mucha atención a las cuestiones sobre inequidad, y a la necesidad de crecimiento inclusivo", indicó.



Rice destacó que "las autoridades argentinas han manejado con éxito algunos de los problemas que surgieron, por ejemplo el refinanciamiento de la deuda por parte del Banco Central esta semana". Y agregó: "Confiamos que la situación está controlada"."Quiero ser bien claro en este punto. Estamos aquí para apoyar el esfuerzo de Argentina en lo que ellos determinen qué va a ser lo más útil y lo que fortalezca aún más su economía, para poder así proteger los estándares de vida y a los más vulnerables", reiteró.



El portavoz del Fondo evitó poner cifras y precisar las condiciones incluidas en el programa de apoyo financiero al asegurar que "eso forma parte de los detalles que serán discutidos en los próximos días".



Los analistas han situado el monto aproximado del plan en torno a los 30.000 millones de dólares.



Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, señaló ayer que la administración del presidente Macri no va "a negociar un programa de gobierno" con el Fondo Monetario, sino que va a llevar su programa "y a defenderlo hasta las últimas consecuencias". "Vamos a ir al fondo con nuestro programa de gobierno, con la posibilidad de pedir que nos financien este camino que hemos elegido, que tiene que ser firme y sólido hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Pero no estamos dispuestos a negociar un programa de gobierno, vamos a llevar nuestro programa y a defenderlo hasta las últimas consecuencias", aseguró Frigerio a radio Continental.





>> El dólar se movió 9 centavos

La cotización del dólar mantuvo la senda alcista al avanzar ayer nueve centavos en el mercado minorista, donde cerró en 24,89 pesos por unidad, mientras que en el segmento mayorista la divisa estadounidense se incrementó tres centavos, en 24,32 pesos. Los analistas coincidieron en que el Banco Central no intervino ayer en el mercado.



"La ausencia del Central en la fecha indica la intención oficial de dejar que el mercado encuentre un precio de equilibrio sin interferencias de regulación en el contado", dijo al respecto el especialista Gustavo Quintana.



El volumen operado en el mercado de contado ascendió a 901 millones de dólares, una cifra 28 por ciento superior a la de la víspera.



Quintana -tras detallar que el máximo de la jornada fue de 24,44 pesos y el mínimo de 24,25 pesos- dijo que "sin la presencia del Banco Central en el desarrollo de las operaciones, el tipo de cambio mayorista sigue acomodado en un nivel muy próximo al alcanzado hasta el miércoles".



En tanto, las reservas internacionales finalizaron en U$S 54.426 millones, aumentando U$S 1.993 millones respecto al día hábil anterior por el ingreso de dólares de la emisión de los dos títulos BOTE realizada el martes.