Sobre economía. Lagarde (izquierda) y Dujovne (derecha) participaron ayer de un encuentro sobre "perspectivas de la economía".

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmó ayer por la tarde que su presencia en la Argentina no es "para negociar ningún tipo de programa" de préstamos porque el país "no lo pidió y tampoco lo necesita".



Así lo afirmó la titular del FMI al participar de una conferencia junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en la Universidad Torcuato Di Tella, oportunidad en la que aclaró que su presencia en el país es para participar de un encuentro del Grupo de los Veinte principales países industrializados y emergentes (G20) y no para "negociar ningún tipo de programa ni tampoco prestar porque Argentina no lo necesita".



Lagarde, que participó en un encuentro organizado por la Universidad bajo el título "La Argentina y las perspectivas de la economía global", aseguró ayer que el FMI "no ve gradualismo" en las medidas económicas que lleva adelante el gobierno argentino y que "está atacando el problema con mucha decisión, de manera sustancial y sostenible en el tiempo".



El 23 de septiembre de 2004 fue la última vez que vino a Argentina un director gerente del FMI: en aquella ocasión fue Rodrigo Rato quien visitó el país y prácticamente fue echado por el entonces presidente Néstor Kirchner por no renovarse un acuerdo con el organismo de crédito.



Además de la conferencia en la Universidad Torcuato Di Tella, la directora Lagarde se reunirá hoy con el presidente Mauricio Macri en la quinta presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires.



Los próximos lunes y martes, la máxima autoridad del FMI participará de la primera conferencia de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20 durante la presidencia argentina, en el Centro de Exposiciones de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires.



En el plano local, Lagarde no ahorra elogios hacia el Ejecutivo, aunque las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sean más conservadoras que las que realiza la administración de Mauricio Macri. En su última revisión económica del artículo 4 del organismo, el Fondo había recomendado al país encarar una reforma previsional para reducir el déficit fiscal.



Fue pocos meses antes de que el Gobierno impulse los cambios en la fórmula de actualización de haberes a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.



Fuente: Télam