En las próximas horas, Rodrigo Valdés, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI llegará a Argentina y se reunirá con todo el equipo económico de Javier Milei, entre ellos, Luis Caputo.

Durante los primeros meses en el Gobierno, el mandatario tuvo que abordar el problema de la deuda externa del país con el organismo. Tanto así que se puso sobre la mesa la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo.

En este sentido, Milei tuvo varias reuniones con altos cargo del FMI para revisar la evolución del plan económico puesto en práctica.

Ahora, fuentes oficiales del banco internacional confirmaron que este martes arribará en Argentina Rodrigo Valdés, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, quien se encarga de supervisar la situación nacional.

Por más de que en un principio el alto rango llega para asistir al Foro IEFA LATAM, también usará esta oportunidad para reunirse con autoridades locales y analistas económicos del Gobiernos, siendo el más importante Luis Caputo.

“Esta es una práctica habitual y simplemente una continuación de las conversaciones técnicas en curso entre el personal del FMI y las autoridades argentinas”, explicaron desde el organismo.

Si bien no se trata de una misión oficial de la institución oficial, no perderán el tiempo para poder conocer más información sobre el avance o no de las políticas públicas en la economía local.

Además, cabe destacar que la visita se da después de que Javier Milei manifestara su intención de que el Fondo le preste US$15.000 millones adicionales para poder liberar las restricciones cambiarias.

A fines de febrero, la número dos del organismo, Gita Gopinath, estuvo en el país y se reunió con el Presidente de la Nación. Según revelaron al finalizar la visita, pudo “escuchar de primera mano las propuestas sobre cómo abordar mejor los retos del país y aprovechar su enorme potencial”.