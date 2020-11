La delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya desembarcó en el Ministerio de Economía para comenzar de manera formal las negociaciones en las que, según dijo el ministro Martín Guzmán, la Argentina solicitará un programa de facilidades extendidas para renegociar la deuda de 44.000 millones de dólares.

Los funcionarios Julie Kozack y Luis Cubeddu encabezan el diálogo con el Gobierno. La Argentina quiere renegociar el crédito que firmó el país en 2018 con el organismo multilateral por unos USD 57.000 millones, de los cuales USD 44.000 millones ya fueron desembolsados. Además, según adelantaron, la negociación podría incluir un nuevo crédito y el desembolso de fondos frescos.

Según confiaron fuentes oficiales, Kozack y Cubeddu ya están en el Palacio de Hacienda y durante el transcurso del día se van a reunir con Guzmán. “Están trabajando y teniendo reuniones. Por ahora está desarrollándose todo con normalidad”, se informó.

Aunque no fue confirmado por las fuentes del ministerio, es probable que tengan un espacio asignado dentro del edificio en donde tanto Kozack como Cubeddu tengan un espacio para trabajar y para llevar adelante reuniones vía Zoom.

Según adelantó el ministro Guzmán a las agencias internacionales, el equipo del ministro buscará llevar adelante un acuerdo de facilidades extendidas y subrayó que eso “es un resultado que va en la línea de generar más estabilidad en el frente cambiarlo y también de fortalecer el mercado de deuda pública y de instrumentos de financiamiento en general en pesos”.

Sobre la revisión del artículo 4°, con el que el Fondo monitorea la economía de cada uno de los países que lo integran, el ministro sostuvo que “se va a utilizar esta ocasión para avanzar” sobre el tema. La Argentina había pedido la revisión antes de la pandemia de coronavirus que lanzó una prolongada cuarentena desde mitad de marzo, y el organismo lo suspendió.

La intención es que los miembros del FMI se queden en el país alrededor de dos semanas. “No hay un final de misión determinado cronológicamente, serán un par de semanas, más o menos, se reunirán en algún momento con el ministro Martín Guzmán, con el representante de la Argentina ante el FMI, Sergio Chodos, el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. La idea es no fijarse una fecha preestablecida para llegar a un acuerdo, sino más bien definir pautas de trabajo y en función de eso se verá”, explicó una alta fuente gubernamental.

Pero mientras el ministerio de Economía negocia el modelo de acuerdo con el FMI –que sorprendió porque este estira los plazos pero le da más posibilidades de tutela sobre la economía local– la expectativa de la Casa Rosada está puesta en que en diciembre la entidad emita un comunicado “saludando” los avances en las negociaciones.

En Balcarce 50 no sólo entendieron que los feriados por las Fiestas podrían complicar un cierre de negociaciones, sino que también aceptaron que el Fondo no va a tomar ninguna decisión en medio de un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Aunque este punto hoy no tendría incidencia –sería el mismo resultado con Donald Trump o con Joe Biden la posibilidad o no de alcanzar un acuerdo–, sí entienden que el momento político no es el mejor.

El objetivo es lograr una declaración política. Lo que buscamos es un comunicado del FMI en el que celebre los avances de las negociaciones y los esfuerzos de la Argentina para obtener un acuerdo y así lograr reducir la incertidumbre".

Kozack y Cubeddu ya visitaron la Argentina a principios de octubre, y en aquella oportunidad la misión concluyó que “el personal técnico acogió con satisfacción el compromiso de las autoridades con las políticas para asegurar una consolidación fiscal favorable al crecimiento y al mismo tiempo proteger a los más vulnerables”.