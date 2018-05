Las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina por el crédito stand by de alto acceso que el país solicitó ante el organismo multilateral continuarán este viernes en Washington, indicó el FMI en un comunicado.

El Fondo distribuyó un comunicado firmado por su vocero, Gerry Rice, que informó sobre la reunión. "El personal del FMI continúa el diálogo con las autoridades argentinas con el fin de lograr un programa respaldado por el Fondo. Nuestro objetivo común es llegar a un rápido acuerdo en estas negociaciones. La reunión del Directorio Ejecutivo del FMI sobre Argentina está programada para el viernes 18 de mayo", sostuvo la declaración. "Esta será una reunión informal que hace parte del proceso usual en el FMI de informar al Directorio Ejecutivo sobre negociaciones de programas de alto acceso", prosiguió.

Por su parte, un vocero del FMI se encargó de aclarar que el Fondo apoya la política cambiaria del país, en momentos en que el peso se devalúa más que otras monedas emergentes, en medio de rumores de que el FMI pedirá a la Argentina un ajuste aun mayor del tipo de cambio.

"La Argentina tiene un tipo de cambio flotante, cuyo nivel es determinado por el mercado. Apoyamos plenamente esta política cambiaria. Las autoridades están comprometidas con este régimen de divisas como un punto clave del marco de metas de inflación", aclaró el vocero del organismo multilateral que conduce Christine Lagarde.

"El FMI no establece condicionalidad para un nivel particular del tipo de cambio como parte de un programa y en este sentido no ha habido discusiones sobre un objetivo específico para el tipo de cambio", agregó. "El tipo de cambio debe seguir siendo determinado por las fuerzas del mercado, y el Banco central Continuará utilizando todas las herramientas de política que están a su disposición”, finalizó.