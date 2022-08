Funcionarios nacionales, legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT) consideraron hoy "contundente" la forma en que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ejerció su "derecho a la defensa" en forma virtual, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria en el juicio conocido como Vialidad.



Uno de los primeros en respaldar las declaraciones que la Vicepresidenta hizo esta mañana a través de su cuenta de Youtube fue el ministro de Justicia, Martín Soria, quien sintetizó: "No querían escucharla porque no soportan el peso de la Verdad".



"Este no es un juicio a Cristina Fernández, es un juicio al peronismo y a los gobiernos nacionales y populares", citó Soria un fragmento de la alocución de la exmandataria, a través de su cuenta en la red social Twitter.



En esa sintonía, la ministra de Gobierno bonaerense y sobrina nieta de María Eva Duarte de Perón, Cristina Álvarez Rodríguez, replicó también en las redes sociales: "Buscan revancha, no justicia".



Fernández de Kirchner aseguró hoy que se está enjuiciando "al peronismo y a los gobiernos populares" a través del proceso oral de la causa denominada Vialidad, en el que, reafirmó, "nada de lo que dijeron los fiscales fue probado".



Al ejercer su "derecho a la defensa" en YouTube -seguido en vivo por más de 58 mil usuarios-, la exmandataria definió los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como un "guión bastante malo y falso" y remarcó: "Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado".



"No solo deja claras las contundentes pruebas de la aberración judicial en su contra sino que expone con mucha certeza los verdaderos motivos de su persecución", expresó la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en Twitter, sobre lo manifestado por la Vicepresidenta.



Dijo también estar "profundamente conmovida" por lo sucedido y opinó: "Este es un juicio contra la ampliación de los derechos del pueblo, contra la dignidad de lxs trabajadorxs, contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Es eso lo que está en juego".



A su vez, el ministro de Salud bonaerense. Nicolás Kreplak, indicó que la exposición de la exmandataria fue "contundente, clara, de cara al pueblo y sin mentiras".



"Su compromiso con los derechos de las y los argentinos es siempre más grande que los intentos de desestabilización del partido judicial", expresó en la misma red social el ministro bonaerense.



Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, citó en Twitter un pasaje del descargo de la vicepresidenta y lo acompañó con la consigna" #TodosConCristina".



"Nos piden los 12 años por la Memoria, la Verdad, la Justicia, por el Fondo, por el salario de los laburantes... por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar", publicó.



Por su lado, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, escribió (dedicado a la Vicepresidenta): "Escucharte es tener esperanza".



También sumó su respaldo a la vicepresidenta el diputado nacional del FdT Itai Hagman, quien catalogó su descargo como "una clase magistral" sobre "cómo funciona el poder real en la Argentina".



"No van a poder con ella, porque tiene al pueblo detrás #TodosConElla", escribió Hagman en su cuenta de Twitter.



En esa línea, la diputada del FdT Vanesa Siley tuiteó: "Nosotrxs somos Cristina. No es personal, es político".



En tanto, su compañera de bancada, la diputada Victoria Montenegro, se refirió a un pasaje del discurso de la vicepresidenta, en el que dio a conocer mensajes entre el empresario y amigo del expresidente Mauricio Macri, Nicolás Caputo, y el exsecretario de Obras Públicas José López, que demuestran la "familiaridad" que había entre ambos.



"Al final parece que eran más de 3 toneladas de pruebas", ironizó en Twitter la diputada del FdT.