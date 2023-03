El Frente de Todos (FdT) renovó hoy su rechazo a lo que consideró una situación de "proscripción" en perjuicio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras conocerse los fundamentos del tribunal que la condenó en primera instancia y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos, mientras se espera mañana un discurso de la expresidenta en Río Negro y el plenario del sábado en Avellaneda donde se pedirá por su candidatura para las elecciones.



En un contexto de negociaciones por los posicionamientos del FdT para las elecciones, funcionarios y dirigentes de todos los sectores de la coalición se unieron para cuestionar los fundamentos del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa Vialidad y para defender a la titular del Senado porque entienden que también "se intenta disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral".



Luego de que se dieran a conocer los fundamentos por los cuales los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso condenaron a la vicepresidenta a seis años de prisión por la figura de administración fraudulenta en la causa "Vialidad", y la absolvieran junto a los demás acusados por el delito de asociación ilícita, varios dirigentes del FdT recordaron además que la fecha de difusión de los fundamentos del fallo coincidió con un nuevo aniversario de la promulgación del Decreto 4161 de 1956, durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu.



Esa normativa prohibía que se mencionaran los nombres de Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón y la difusión de los símbolos partidarios del justicialismo, entre muchas otras restricciones.



El Partido Justicialista a nivel nacional, conducido por el presidente Alberto Fernández, reiteró su "más enérgico rechazo a la persecución judicial y el intento de proscripción de Cristina".



"El contenido del fallo vuelve a dejar en evidencia la falta de garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional", advirtió el comunicado del PJ nacional.



En su cuenta de Twitter, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, manifestó que "la causa Vialidad fue armada y direccionada con un único objetivo: condenar a Cristina Kirchner".



"Como veníamos sosteniendo, los fundamentos del fallo ratifican el efecto proscriptivo de la sentencia a Cristina Kirchner", advirtió Rossi, y así aludió al documento titulado "Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar", elaborado por la mesa política del FdT que se reunió el jueves 16 de febrero en la sede del justicialismo de la calle Matheu.



Por su parte, el canciller Santiago Cafiero alertó que "con los fundamentos de la condena comienza el camino formal hacia la proscripción de la compañera Cristina Kirchner".



"Buscan disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral", agregó Cafiero, quien impulsa la candidatura del presidente Alberto Fernández a la reelección.



En ese punto, el canciller insistió en que "en lo verdaderamente importante el peronismo no tiene matices, con persecución no hay democracia plena" y en términos históricos se mostró confiado porque, dijo, "la historia es justa y los pueblos vencen" como "lo demostraron Lula en Brasil y Evo en Bolivia".



En tanto, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, manifestó que "hoy para nosotros es otro día de persecución" al referirse a los fundamentos difundidos por los jueces del TOF 2, a quienes acusó de "demostrar el rol disciplinador que está cumpliendo" una parte del Poder Judicial.



"Cada año electoral hay sectores de la justicia que se ponen a hacer campaña y reemplazan el Código Penal por el Código Electoral", puntualizó De Pedro.



A su turno, Cecilia Moreau, titular de la Cámara de Diputados y referente del Frente Renovador que conduce el ministro de Economía, Sergio Massa, publicó una foto de la Vicepresidenta junto a ella en la última Asamblea Legislativa del 1° de marzo y añadió: "Te abrazamos hoy y siempre, querida Cristina".



Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, planteó que "con la persecución a Cristina y el armado de causas buscan enterrar 12 años de proyecto", apuntó.



Y continuó: "Quieren jodernos la vida de manera concreta; han utilizado el ataque y la persecución desde el 2015 para que los argentinos no tengamos derecho a pensar otro modelo de país".



Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, los integrantes del Tribunal "intentaron culpar a Cristina por diferentes hechos ilícitos en un circo absoluto", ya que "el objetivo es prohibir a la Vicepresidenta para que no sea nuevamente electa".



Y añadió: "Nunca vi un fallo igual a este. Es algo absolutamente político. Es algo indignante".



A los pocos minutos de conocerse los fundamentos, la organización La Cámpora sostuvo que la Vicepresidenta es "proscripta por hacer feliz al pueblo argentino, por las más de 5 millones de computadoras de Conectar Igualdad entregadas, por los más de 6 millones de nuevos puestos de trabajo, por la Ley de Matrimonio Igualitario".



También el diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) criticó los fundamentos esgrimidos por los jueces al considerar que "la sentencia ya estaba escrita".



"La escribieron (el expresidente Mauricio) Macri y la mafia judicial", afirmó y al referirse a los tres jueces del Tribunal que juzgó a Cristina Kirchner sostuvo que como "había que ponerle fundamento" a la sentencia "se tomaron el tiempo suficiente como para dibujarlos, y es lo que se conoció hoy".



El legislador reiteró que "sin lugar a dudas, se busca proscribir a la Vicepresidenta" y planteó que existe "un plan sistemático de persecución política que se viene realizando desde hace mucho tiempo con una mafia que se ha instalado en las más altas jerarquías del Poder Judicial".



En la misma línea, el diputado y titular de la CTA, Hugo Yasky, señaló que "hoy se publicaron en las páginas judiciales mucho papel y mucha tinta que prueban de manera contundente una sola cosa: A Cristina se la quiere proscribir de la política argentina. El único objetivo es inhabilitarla para siempre".



Asimismo, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, posteó que la exmandataria fue "siempre para el pueblo. Nunca para las corporaciones", mientras que el diputado nacional Rodolfo Tailhade publicó un nuevo flyer con la leyenda: "Haga Patria. Rompa la Proscripción. Cuide a la Argentina, Milite a Cristina".



También la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti remarcó que "con proscripción no hay democracia" y utilizó los dos hashtags más elegidos por los kirchneristas en las últimas horas: "#BastaDeProscripción #NadaSinCristina".



La diputada Gabriela Estévez señaló que "la mafia judicial quiere elegir a los candidatos del oficialismo y reescribir la historia reciente", y planteó que "los fundamentos del fallo ratifican aquello que venimos denunciando: el único objetivo de esta operación mediática, política y judicial es proscribir a la principal dirigente del peronismo; la mafia judicial quiere elegir a los candidatos del oficialismo y reescribir la historia reciente".



El PJ Bonaerense manifestó su "solidaridad" con la vicepresidenta ante lo que consideró la "crónica de una sentencia anunciada" y convocó a "manifestarse" para que "se acabe se intento de proscripción".



Para el peronismo bonaerense, que preside Máximo Kirchner, el fallo constituye una "persecución judicial y un intento de proscripción ejercido por representantes de uno de los tres poderes del Estado".



La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, expresó que "la mafia judicial la quiera proscribir, el pueblo argentino no lo va a permitir. Para cuidar a la Argentina, vamos para adelante con Cristina", sentenció.



Por su parte, la diputada y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, evaluó que "los jueces hoy publican la sentencia más bochornosa de los últimos tiempos democráticos".



Tras conocerse los fundamentos del veredicto, se espera que mañana haya una respuesta de Fernández de Kirchner durante una ponencia en la Universidad de Río Negro, donde recibirá un doctorado honoris causa.