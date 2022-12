El Frente de Todos buscará acuerdos con los bloques opositores para realizar la próxima semana la última sesión del año en la Cámara de Diputados, a fin de debatir un conjunto de iniciativas sociales y económicas que tienen consenso entre los bloques parlamentarios.



Para lograr su objetivo, el presidente del bloque del FDT, Germán Martínez, mantuvo conversaciones con todos los bloques para poder construir una sesión consensuada para el miércoles 21 y así destrabar la actividad parlamentaria, que quedó virtualmente paralizada por la disputa en torno a la integración del Consejo de la Magistratura.



Los acuerdos que alcance el Frente de Todos con los bloques más pequeños son clave debido a la extrema paridad que existe entre el FDT y JXC ya que el oficialismo tiene 118 miembros y 116 la oposición, con lo cual es clave la postura que asuman el Interbloque Federal que tiene 8 integrantes, Provincias Unidas con 4 miembros, la izquierda y la derecha que también tiene cuatro legisladores cada uno.



Uno de las reuniones que tuvo Martìnez fue con el jefe de la bancada radical Mario Negri, pero hasta ahora no se han logrado avances significativos para poder consensuar una sesión.



Las relaciones entre las principales fuerzas políticas de diputados se encuentran en un momento de extrema tensión luego de la escandalosa sesión del 1 de diciembre, cuando se frustró el tratamiento de la creación de nueve universidades en medio de gritos y acusaciones cruzadas entre el FDT y JXC, y la elección de autoridades ya que la oposición dejó sin quórum la sesión preparatoria.



El principal punto de controversia fue la decisión de Moreau de dictar una resolución para suspender la designación de los cuatro consejeros ante el Consejo de la Magistratura, tras el fallo del juez Martín Cormick de objetar la designación de la radical Roxana Reyes, y apelar la sentencia de ese magistrado.



De todos modos, la Corte Suprema decidió el jueves tomar como válida la primera resolución que designaba a los oficialistas Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, la radical Roxana Reyes y el macrista Alvaro González y dispuso que presten su juramento como miembros del Consejo de la Magistratura, lo que se efectivizará el próximo miércoles..



Ahora, con la resolución de la Corte, la discusión debería estar solo centrada en la discusión del temario y allí el oficialismo quiere discutir el temario con todos los bloques de la oposición para debatir los dictámenes que tienen un consenso entre las fuerzas políticas.



En tanto, el presidente del interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodriguez, propone que se concrete esa sesión pero con la participación del FDT y JXC y con un temario consensuado entre las fuerzas políticas.



La aclaración del "Topo" Rodríguez se debe que había trascendido que el oficialismo quería hacer una sesión con los bloques menores debido a la dificultades para alcanzar un acuerdo con JXC.



Los dictámenes que tuvieron apoyos mayoritarios son los proyectos sobre la ley 22.990 de sangre, de contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ síndrome de down, para su hijo en gestación o recién nacido.



También tiene acuerdo el régimen de paridad de género en las empresas del Estado nacional, el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar), la creación de comités mixtos de seguridad e higiene en el ámbito laboral y el régimen previsional especial para brigadistas de incendio.



De todos modos, el oficialismo quiere sumar otras iniciativas como el proyecto de reforma a la ley de lavado de Dinero para cumplir con las adecuaciones solicitadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero aun no tiene dictamen.



Esta iniciativa fue analizada en dos reuniones de las comisiones de Legislación General y Justicia, pero para tener un dictamen se debe tratar en un plenario donde también participe la comisión de Legislación Penal, que preside María Lujan Rey (Pro).



Una de las iniciativas que tiene dictamen y el oficialismo quería incorporar es el proyecto de moratoria previsional-que tiene sanción del Senado- y por la cual los ciudadanos que tienen la edad y no cumplen los 30 años de aportes pueden ingresar en un plan para completar el pago de esos años.



Hasta fin de año hay una moratoria previsional para las mujeres pero con esta ley se podrá mantener este sistema e incorporar a los hombres para que también puedan acceder a un plan que les permita alcanzar los 30 años de aportes y acceder a una jubilación mínima.



De todos modos no había certeza que se incluya esa iniciativa y cualquier decisión se tomará en los próximos días a medida que avancen las conversaciones



El proyecto, cuya autoría corresponde a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, establece que el plan de beneficios se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad.



En cambio, el proyecto de blanqueo de capitales para exteriorizar los bienes o tenencia en moneda extranjera no declarados con el pago de una alícuota aun no fue enviado a la Cámara de Diputados y se estima que ya quedará como uno de los temas pendientes para extraordinarias.



Al respecto, el ministro de Economía Sergio Massa, informó que "en las próximos días" enviarán al Congreso el proyecto de ley, que en todo caso "no será necesaria para el Gobierno sino para quienes tienen una situación irregular ante la AFIP, que podrían evitar una situación de litigiosidad frente al fisco argentino".



"Lo que les aconsejo a quienes tienen cuentas en el exterior es que pongan regular su situación con la AFIP porque van a vivir mucho más tranquilos", sugirió el jefe del Palacio de Hacienda.



Otro proyecto que quedaría para extraordinarias será la iniciativa de fomento de la actividad agroindustrial que aun no avanzó en su discusión en la comisión de Agricultura, que preside Ricardo Buryaile.