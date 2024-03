Bajar la edad de imputabilidad de los menores está en debate en Argentina desde hace décadas pero nunca se alcanzó un consenso político para avanzar en ese sentido. Pero la creciente ola de delitos violentos, que tiene de principales protagonistas a menores, volvió a poner en el tapete la discusión y el Gobierno dice estar a un paso de enviar una ley al Congreso para que no queden impunes estos delitos y que los menores de 14 años puedan ser juzgados y condenados como adultos. Sin embargo, no contemplaría penas de cárcel sino modificaciones en los métodos para lograr que los jóvenes puedan ser reinsertados en la sociedad.

La violencia narco que paraliza a Rosario, y en particular el crimen del playero en manos de un chico de 15 años, aceleró los tiempos. Así lo anticipó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quien avisó que "ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad" que baja a 14 el margen etario para responsabilizar penalmente a los jóvenes que cometen delitos. Fue tras confirmar la detención del supuesto responsable del crimen del playero Bruno Bussanich, ocurrido semanas atrás a sangre fría en una estación de servicio de la ciudad de Rosario.

Según trascendió, el sospechoso de haberle disparado al playero mientras trabajaba en las afueras de Rosario tendría 15 años. El operativo de detención fue tras una orden de allanamiento de la justicia en el barrio Zona Cero. Al joven lo entregaron en el marco de la recompensa de 10 millones de pesos que ofreció el Gobierno de Santa Fe. Supuestamente, habría confesado ser el autor del crimen.

"Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes", afirmó Bullrich.

El proyecto presentado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, baja la edad de imputabilidad a 14, para que los adolescentes que cometan delitos puedan ser punibles. El ministro puntualizó que la reducción de la edad de imputabilidad se aplicará en general, y no sólo a determinados delitos. Pero aclaró que "no te sirve meterlo preso, te sirve un tratamiento en serio, no esta porquería", en referencia a los institutos de menores.

No es la primera vez que se intenta modificar el Código Penal y permitir la imputabilidad de los adolescentes de 14 años. En reiteradas ocasiones, diversos gobiernos intentaron avanzar, como fue en el caso de la gestión Cambiemos, pero sin éxito. El presidente Javier Milei también se expresó al respecto por el mismo canal al precisar que "el que las hace, las paga" y su vocero, Manuel Adorni, indicó: "Se logró detener al asesino que fusiló al playero en Rosario: tiene 15 años. Delito de adulto, pena de adulto".

La intención del Gobierno es modificar la vigente Ley 22.278, sancionada y promulgada el 25 de agosto de 1980, en plena dictadura militar, modificada en mayo de 1983 y que detalla que el Régimen Penal de Minoridad, en su artículo uno establece que "no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación".

Milei internacional

Después de Semana Santa, el presidente Javier Milei visitará la ciudad de Miami, en los EEUU, donde recibirá el reconocimiento de "Embajador Internacional de la Luz", mientras que, además, tiene programado asistir a un acto partidario de Vox, la ultraderecha española, que se celebrará el 18 y 19 de mayo en Madrid, España.