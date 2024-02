El Gobierno nacional acusó a los gobernadores de "destruir" la ley ómnibus, luego de decidir esta tarde que regrese a comisión luego que no se aprobaran algunos incisos correspondientes a las facultades delegadas.

A través de la cuenta 'Oficina del Presidente' en la red social X (es Twitter) el oficialismo indicó en un párrafo: "Este martes, los gobernadores tomaron la decision de destruir la Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos articulo por articulo horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los

argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas par resolver los problemas estructurales de La Argentina".

Y volvió a la carga luego con: "Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio para

hoy traicionar a sus votantes. No vames a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come".

Finaliza subiendo la apuesta: "La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno".