El Gobierno analiza subir la alícuota de los derechos de exportación, también conocidos como retenciones, con el objetivo de desacoplar los precios internacionales de los alimentos respecto de los que se registran en el mercado doméstico.

"La posibilidad de aumentar retenciones forma parte de nuestras herramientas de gestión y está en análisis", confirmó ayer la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en declaraciones radiales a El Destape.

La funcionaria explicó que "el nivel de incremento de los alimentos en el mundo ha sido muy fuerte, por eso se trabaja en medidas que permitan desacoplar los precios; ahí es donde entran en juego las políticas de administración del comercio".

El precio de la soja encadenó el jueves su octava sesión con cierre positivo en el Mercado de Chicago, lo que le permitió superar los U$S 560 la tonelada, su precio más alto en siete años.

Lo mismo sucedió con el maíz, que con esta nueva suba duplicó su precio respecto del que tenía a la misma fecha del año pasado, y se posicionó por encima de los U$S 256,09 la tonelada.

Desde que comenzó 2021 la soja avanzó 16,6% (U$S 80,11) al pasar de U$S 483,26 a U$S 563,37 la tonelada, mientras que en la comparación interanual el salto es del 83,7% (U$S 256,65) de U$S 306,72 al precio actual. Por otro lado, la carne vacuna no tuvo un incremento en los mercados internacionales, pero sí para el consumo interno. Según los últimos datos, el precio promedio de los cortes escaló 7,1% en marzo respecto a febrero y 75,1% en la comparación interanual.

Por el país

Vuelo por vacunas

El primero de los tres vuelos que traerán en los próximos días un millón de vacunas Sinopharm contra el coronavirus partió ayer rumbo a Beijing, donde tiene previsto arribar hoy, antes del mediodía hora argentina, luego de realizar una escala técnica en Madrid.

Consumo de oxígeno

El intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso, indicó que su distrito es uno de los 10 con más personas vacunadas, aunque advirtió que allí "un consumo de 30 tubos de oxígeno mensuales" pasó ahora a 30 semanales por los contagios de coronavirus.