El Gobierno analiza la posibilidad de suspender hasta fin de año la baja gradual de las retenciones a la soja, anunciada por Mauricio Macri a principio de su gestión y que se viene aplicando mensualmente una reducción del 0,5 %. La propuesta habría sido realizada por Nicolás Dujovne en la primera reunión que realizó como coordinador del equipo económico.

Si el beneficio al campo se continúa aplicando, el Estado dejaría de percibir unos 20 mil millones de pesos en impuestos, justo en el momento en que desde el Fondo Monetario Internacional marcaron la necesidad de reforzar los ingresos.

Si bien la medida fue desmentida por Luis Miguel Etchevehere, ministro de Agroindustria, según ese medio, Dujovne la está analizando y cada vez cobra más fuerza, según indica TN. La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió le había reclamado al campo “que no retengan la soja” y que la vendieran para que entraran dólares al país.

Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), rechazó la posible medida: “Puede ser que sea un globo de ensayo, que lo estén estudiando y que no lo hayan comunicado. Puede ser que estén estudiando modificar los impuestos al campo. Alguna vez le pregunté al Ministro si tenían una proyección del tipo de cambio en el año y me dijo que eso a él no se lo consultan. Así que calculo que tampoco le consultarán otras cosas. Achicar gastos es una decisión superior”, dijo Chiesa, en una entrevista a radio Cooperativa.



Fuente: TN