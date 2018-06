Primer round. Los jefes sindicales de la CGT, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, entre otros, comparten la mesa de diálogo que abrió el Gobierno con la mayor central obrera del país.

En un claro gesto hacia la CGT en busca de frenar un eventual paro general, el presidente Mauricio Macri firmó ayer un decreto para habilitar "una recomposición salarial de 5% a pagarse en dos cuotas, entre los meses de julio y agosto, a cuenta de las "cláusulas de revisión" de los acuerdos paritarios, anunció el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.



El funcionario hizo el anuncio tras una reunión con los miembros del triunvirato y demás jefes de la CGT, convocada con la finalidad de desactivar la idea de sectores sindicales de convocar a un paro general.



Luego de la reunión, el Consejo Directivo de la CGT decidió abrir un compás de espera hasta el próximo martes, cuando volverá a reunirse con el gobierno y, de acuerdo con las respuestas que reciba a sus demandas, resolverá si convoca o no a una huelga general que reclaman diversos sectores sindicales, dijeron a Télam fuentes de la central obrera.



"El decreto ya está firmado. Queremos que desaparezcan los comportamientos mafiosos en Argentina y que la gente pueda trabajar y hacer lo que tenga que hacer sin tener sus libertades coartadas", aseguró Macri, en diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, al ofrecer un brindis por el Día del Periodista, tras la reunión con los gremialistas.

Tras este primer encuentro, se suspendió la reunión del Consejo Directivo de la CGT.

Tras ese primer encuentro, Dujovne explicó que la "negociación entre las partes sigue siendo libre" y acotó que "la homologación será rápida y sencilla siempre que haya acuerdos voluntarios de las partes".



El acuerdo apunta a compensar las paritarias del sector privado, que cerraron en promedio por un 15%, en momentos en que las proyecciones de los analistas consideran que ese ajuste está por debajo de la inflación anual esperada.



En este sentido, al dar precisiones de la medida, Dujovne, dijo que significa que, "en los meses de julio y agosto", habrá un "mecanismo" para que, "aquellos gremios y empresas que acuerden voluntariamente producir un incremento de salarios de hasta un 2,5% mensual, hasta un 5%, a cuenta de la reapertura de negociaciones en los meses de septiembre, octubre y noviembre, puedan hacerlo".



La reunión tuvo lugar en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada, con la asistencia del jefe de Gabinete del ministerio de Trabajo, Enrique Leguizamón; el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana con los dirigentes sindicales Héctor Daer (Sanidad), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Linghieri (Aysa), Omar Maturano (Fraternidad) y el Roberto Fernández (UTA), Abel Frutos (Panaderos) y Jorge Sola (Seguros).



Según explicó el titular del Palacio de Hacienda, "en julio y agosto habrá un mecanismo de negociación abreviado", y dejó trascender que sería un "adelanto" de futuras cláusulas de renegociación" y que la homologación por parte del Gobierno Nacional será "rápida y sencilla". También admitió que "hablamos de distintos temas" y que "acordamos continuar el diálogo el martes próximo para seguir analizando las inquietudes del sector gremial". "Nosotros pensamos que la economía va a seguir creciendo este año y va a seguir habiendo creación de puestos de trabajo; tratamos llevar tranquilidad sobre el tema de empleo y seguimos creciendo", apuntó.



Consultado si habían conversado sobre la posibilidad de que la central obrera decidiera anunciar un paro general, Dujovne respondió que "acordamos seguir conversando y esperamos que el diálogo prospere y seguir trabajando juntos". Previo al encuentro de Dujovne con los periodistas, el ferroviario Omar Maturano confió que "vamos a pedir al gobierno que no haya despidos en el ámbito público y privado".



Otros sectores sindicales como Camioneros y las dos CTA mantienen el paro.

>> Qué pasará con los estatales sanjuaninos

El gobierno de la provincia pactó con los gremios estatales un incremento para todo el año del 17 por ciento; 12 por ciento a partir de marzo y el 5 por ciento restante a partir de agosto. Más la famosa cláusula gatillo, un agregado que resultó único en el país, ya que ninguna otra provincia lo acordó y que le garantiza a los empleados un incremento automático a partir del día que la inflación del país supere lo pactado en el año. Tras la corrida bancaria y los últimos cimbronazos económicos, el gobierno provincial ya anunció que tiene intención de adelantar el pago del 5 por ciento, inicialmente previsto para agosto, para compensar el ritmo inflacionario. Las cuentas que hacen en Hacienda son las siguientes: si la inflación llegara a superar el 15 por ciento en junio, el gobierno adelantará el 5 por ciento de agosto a julio; y será percibido por los empleados estatales en el sueldo de ese mes, es decir, en los primeros días de agosto, según fuentes oficiales.

>> El 14, paro general de las dos CTA

Mientras que se abrió un compás de espera en la CGT sobre la convocatoria a un paro general, otras centrales, como las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, que ya anunciaron un paro general para el martes 19 de junio. Las dos vertientes de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), una de las que aglutina más afiliados en el país, convocaron hoy para el 14 de junio a un paro y movilización contra los ajustes del gobierno de Mauricio Macri y el crédito solicitado al FMI.



"La medida se inscribe en el rechazo al ajuste, los tarifazos y la entrega de la soberanía nacional al FMI, así como en la exigencia de paritarias (negociaciones salariales) libres, para todos los sindicatos", señalaron los convocantes en un comunicado.

>> Bullrich: "No permitiremos bloqueos"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró ayer que el Gobierno nacional "no va a permitir una Argentina bloqueada" luego de que el líder de Camioneros, Hugo Moyano, anunciara el miércoles un paro y movilización para la semana próxima. Para la ministra, "esta idea de que quieren hacer algo a la brasileña es extorsiva", en referencia a los bloqueos que realizaron los camioneros en ese país la semana pasada.



"Si intentan bloquear, por supuesto que no vamos a permitir de ninguna manera que la Argentina sea bloqueada, que la gente sufra, que alguien en algún hospital no pueda tener un insumo, o que se genere una situación grave porque a un sindicato se le ocurra", definió la funcionaria. No tenga la menor duda", enfatizó.