La hermana de Javier Milei, Karina, encabezó hoy el acto de inauguración del cambio de nombre de uno de los salones más importante de la Casa Rosada, que pasó de llamarse “Pueblos Originarios” a “Héroes de Malvinas”. Sin embargo, la Secretaria General no dijo una palabra y dejó el único discurso de la ceremonia, junto a dos ministros, los jefes de las fuerzas Armadas y funcionarios de Defensa, en manos del vocero, Manuel Adorni.

La decisión de modificar el nombre fue tomada por la propia funcionaria y mano derecha del primer mandatario, que había hecho lo propio con el Salón de las Mujeres, cuando lo redenominó “Salón de los Próceres” y descolgó los cuadros de figuras femeninas de relevancia histórica para el país para reemplazarlos por otros sólo de hombres. En su entorno aseguran que habrá más cambios del estilo en el Palacio, aunque no aclararon si avanzarán sobre el Eva Perón, el Blanco o el de los Escudos, los más importantes del palacio gubernamental.

La ceremonia, breve, empezó pasadas las 15 y duró menos de media hora, incluyendo la tanda de fotografías y charlas a las que accedió tener la funcionaria con familiares de veteranos. La Secretaria estaba acompañada, además de Adorni, por la canciller, Diana Mondino, y el ministro de Defensa, Luis Petri, que había llegado junto a una comitiva amplia de colaboradores y uniformados. Además de cambiar la denominación, Karina Milei hizo colgar en las paredes varias fotos de combatientes durante el conflicto y ordenó colocar una serie de vitrinas con objetos que pertenecieron a soldados y generales.

“La Casa Rosada es patrimonio de todos y debe honrar a nuestros héroes de la patria. Mientras muchos sectores ponen banderas partidarias por encima de nuestra insignia nacional, estos hombres defendieron nuestra bandera, nuestro tesoro más preciado”, leyó Adorni, en un tiro por elevación al kirchnerismo, aunque sin nombres propios. Estaba parado en el atril junto a Karina Milei, de frente a los invitados que los escuchaban desde la primera fila: el jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac; el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de brigada Carlos Presti; el de la Armada, contraalmirante Carlos Allieivi; de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Fernando Mengo; el secretario Legal y Técnico, Javier Herrera Bravo; la secretaria de Malvinas, Paola Di Chiaro; la subsecretaria de Planificación General, María Belén Agudiez y el subsecretario de Justicia, Sebastián Amerio. En la parte trasera del salón, de pie y solo, escuchaba el asesor de Milei, Santiago Caputo.

También en la primera fila, a la izquierda, se ubicaron los familiares de Ricardo Akins, el ex combatiente de Malvinas asesinado en Lanús este fin de semana, a quien Adorni dedicó unas líneas: “Queremos expresarles nuestro más sentido pésame por su pérdida. Vamos a llevar las consecuencias hasta el final para que los responsables paguen por este crimen. Es nuestro deber defender a los héroes de Malvinas, como ellos defendieron nuestras islas”, dijo.

La decisión de cambiar el nombre de la hermana del Presidente

En un despacho de la Presidencia contaron que la decisión de cambiar el nombre “era lo que correspondía”, y argumentaron que los derechos de los pueblos originarios en el país “generan controversia”, en referencia, por ejemplo, a los militantes mapuches en el sur, a diferencia de la causa por la soberanía de las islas que, sostuvo un importante asesor, “une sin diferencias a todos los argentinos”. Para explicar la decisión, recordaron reivindicación que hizo Milei de la tarea de Julio Argentino Roca y la campaña al desierto.

La puesta en escena se celebró unas horas después del acto que encabezó el Presidente en la Plaza San Martín, acompañado también por Mondino y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Sin embargo, la titular del Senado no estuvo en la Casa Rosada. En la Cámara alta dijeron que celebraba la decisión de homenajear a los ex combatientes, pero no revelaron si fue invitada por Karina Milei, con quien tiene serias diferencias desde la campaña, pero que se hicieron públicas y fueron admitidas por la propia vice hace tan solo dos semanas. De todas formas, Adorni le dedicó una breve alusión: “El Gobierno de Milei conoce de primera mano la gesta de Malvinas. La vicepresidenta es hija de un valeroso veterano de guerra”, dijo.

Y luego deslizó un comentario de peso diplomático, aunque eligió no referirse directamente a Gran Bretaña: “Por deber histórico, este gobierno siempre va a reclamar la soberanía de nuestras islas, pero lo hará desde la verdad, sin populismo pomposo que, en más de 40 años, no ha logrado resultados. Una guerra que comenzó por una especulación política no se va a solucionar solo con declaraciones políticas”, sostuvo.

Villarruel tenía planeado participar, a partir de las 17, del Tedeum en la Catedral, que fue organizado por la diputada de la Comisión de Familiares de las Víctimas, María Fernanda Araujo. Pero finalmente no se hizo presente, al igual que Milei, Karina y Adorni (de hecho, la única ministra fue Mondino). Mañana la vicepresidenta tendrá su propio acto, en el Salón Azul del Senado, donde le entregará diplomas de honor a ex combatientes por primera vez en el marco del Día del Veterano. No está confirmado si contará con la presencia de algún representante de la Casa Rosada, aunque se cree que es poco probable.