Surtidores en la mira. Hasta ahora, según el relevamiento, no habría faltantes de combustibles pero en el Gobierno sí temen por el stock. Las estaciones de bandera blanca, en problemas.

Mientras crece el reclamo de las petroleras por el congelamiento del precio de los combustibles por 90 días, y los rumores de desabastecimiento, el Gobierno citó a los directivos de las principales empresas del sector para garantizar el normal stock de naftas.



La reunión no tiene fecha pero se especula que tendrá lugar en las próximas horas cuando la Secretaría de Energía ya tenga en sus manos un relevamiento con la situación de 4.800



estaciones de servicio de todo el país.



El monitoreo a cargo de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afine (Cecha) recopiló datos de cada una de las bocas de expendio. En concreto, se preguntó a cada estacionero en qué estado se encuentran, por provincia y por petrolera: abastecimiento, quiebre de stock o desabastecimiento.



Fuentes de la Confederación minimizaron una reciente advertencia de una entidad empresaria bonaerense, que alertó por faltantes de nafta súper y gasoil común de YPF y Axion en Olavarría y Tandil. "En la provincia de Buenos Aires no se registraron denuncias formales. Puede haber algún problema con las estaciones blancas o demoras en la entrega, pero no hay una situación generalizada, como sí hubo en otros momentos", aclararon los voceros.



En qué precios quedan las naftas y los gasoils en la Ciudad y el Interior



Desde la petrolera estatal, el mayor jugador del rubro con más de 55% del mercado, aseguraron a este medio que el abastecimiento de combustibles es normal y aclararon que si hay faltantes en una estación no significa que haya un desabastecimiento a nivel general.



El decreto que frenó los aumentos por la fuerte devaluación post PASO ordena "indispensable preservar el abastecimiento de combustibles líquidos, ya que con ellos se satisfacen necesidades básicas de la población".



El presidente de Fecac, Gabriel Bornoroni, explicó el panorama en Córdoba. "Tenemos 50 estaciones con quiebre de stock, que no llegaron a desabastecimiento pleno. Nos dan el producto hasta un cupo y si ese cupo se cumple, nos quedamos sin producto. En un mes se pude complicar esa situación", manifestó.



El quiebre del stock ocurre cuando los clientes no encuentran el producto que compran habitualmente en el punto de venta con el tamaño, variedad y forma deseada.



En San Juan el abastecimiento es "relativamente" normal, según expresó la titular de la cámara provincial, Analía Salguero. "Hemos tenido cupo en el sector de YPF. No hubo una demanda exagerada y la época ayuda, no hay cosecha. Si tenemos que pedir más, creo que no nos venderían. Hubo alguna demora con algún camión, pero estamos abastecidos normalmente", señaló.



Pedro Llorvandi, de la cámara de estacioneros de Santiago del Estero, dijo que el canal mayorista redujo los volúmenes de despacho de hasta 50% en algunos casos puntuales por la incertidumbre con los precios. "El 70% de las estaciones abanderadas están cubiertas. El problema base lo llevan las blancas y las mayoristas. Las blancas, como no tienen contrato y se abastecen de las petroleras, se hacen los distraídos para entregar. Y los mayoristas, que no consiguen producto, dejan sin producto a las blancas, porque es una cadena. Todos se ajustaron al volumen base", afirmó el presidente de Cepase.



Lo cierto es que la batalla por el congelamiento de los precios de combustibles ya llegó al Congreso. Legisladores de la oposición presentaron proyectos de ley para anular el Decreto de Necesidad y Urgencia 566/2019, publicado el viernes 16 de agosto. Esta norma fijó que las entregas de petróleo crudo "deberán ser pagadas" al precio convenido entre las productoras y refinadoras al 9 de agosto anterior, aplicando un tipo de cambio de $45,19 y un barril de Brent U$S 59.

Hoy se reúne la bicameral para discutir la validez de 10 DNU de Macri.

