Presidente provisional. Federico Pinedo fue quien de parte del oficialismo del Senado consideró que están dados los consensos para aprobar hoy en forma definitiva el Presupuesto 2019.

Cambiemos buscará hoy convertir en ley en el Senado el proyecto de Presupuesto 2019 en una sesión especial para la que se prevé un fuerte operativo de seguridad, tanto para ingresar al Congreso como en las adyacencias, con el fin de evitar incidentes como los ocurridos la última vez.



Pese al clima de incertidumbre que generó la salida de los tucumanos, José Alperovich y Beatríz Mirkin,

del bloque peronista que lidera Miguel Angel Pichetto, el oficialismo confía en contar este miércoles con los votos necesarios para aprobar el presupuesto para el último año de gobierno de Mauricio Macri y que implica un fuerte ajuste fiscal.



"Hay un consenso muy importante que se ha ido formando, de modo tal que yo creo que estamos en condiciones de aprobarlo mañana", dijo ayer en rueda de prensa el oficialista Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, tras participar en la reunión de Gabinete del Gobierno de Mauricio Macri.



También los medios de prensa nacionales vaticinan que el oficialismo, con el apoyo de algunos sectores de oposición, logrará obtener 40 votos a favor del Presupuesto, sobre un total de 72 sillas en la Cámara Alta, es decir, tres más que los 37 que conforman la mayoría necesaria para aprobarlo.



La titular del Senado, Gabriela Michetti, convocó a sesión para las 14, con el propósito de discutir el Presupuesto, pero también un conjunto de leyes económicas, como la modificación del impuesto a las Ganancias y el de Bienes Personales.



Las autoridades de la Cámara organizaron un operativo para el que serán necesarias acreditaciones especiales para quienes deseen presenciar la discusión en el Senado. En las inmediaciones del Congreso, habrá vallados especiales que limitarán la circulación en las calles aledañas, con el fin de impedir que manifestantes se acerquen al Palacio Legislativo, como parte de las protestas de organizaciones sociales que rechazan el Presupuesto.



La propuesta, que es rechazada por el kirchnerismo y por un sector del bloque justicialista, contempla una inflación interanual promedio del 23 por ciento, una caída de la economía del 0,5 por ciento y destina más del 70 por ciento de los recursos al gasto de jubilaciones, salud y planes sociales. Además de la llamada ley de leyes, se contempla el tratamiento de un régimen de monotributo especial para pequeños productores cañeros, la Adenda al Consenso Fiscal firmado por 18 gobernadores y la actualización de los criterios del revalúo de ganancias de empresas sobre el índice de precios al consumidor.



El déficit "cero" para el próximo año, que implica fuertes recortes de gastos en el Presupuesto y que sectores de oposición denuncian que representará un "brutal ajuste", es uno de los compromisos asumidos por Argentina en el acuerdo firmado este año con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder por tres años a financiación por 57.000 millones de dólares.



En la sesión de hoy, el Senado analizará también los cambios al proyecto, llegado en revisión desde Diputados, que modifica el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales. La iniciativa aprobada en la Cámara Baja, junto con el Presupuesto, eleva el monto no imponible de los 1.050.000 de pesos actuales a los dos millones de pesos, a partir de los ejercicios fiscales 2019 y siguientes y establece, a su vez, un esquema de progresividad del tributo.

Cambiemos se afianza en el Senado



El interbloque oficialista Cambiemos se afianza como la bancada más numerosa de la Cámara Alta, luego de la salida del Interbloque Argentina Federal, conformado por senadores peronistas, de los tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin. Los dos legisladores formalizaron su salida del bloque que encabeza Miguel Angel Pichetto, disconformes con el apoyo que el rionegrino y otros senadores le darán al Presupuesto 2019.



Con esa escisión, el interbloque Justicialista quedará con 22 integrantes, tres menos que el oficialismo.

El FMI pidió una reunión con Massa



La misión del FMI en la Argentina, que encabeza el italiano Roberto Cardarelli, se contactó con Sergio Massa para pedir una reunión con él y su equipo del Frente Renovador.



La "invitación" del Fondo se dio esta semana, casi tres meses después de que Cardarelli y sus asesores realizaran una "visita" a las oficinas del massista Marco Lavagna en el Congreso.



En ocasión de aquella visita al país en el mes de agosto, el equipo técnico del FMI también le solicitó una encuentro a la CGT con la que se reunió unos días más tarde para escuchar sus preocupaciones. No son extrañas estas reuniones. De hecho en el marco de las revisiones del Artículo IV del organismo multilateral los técnicos suelen entrevistarse con consultores, economistas, miembros del Congreso y cámaras empresarias.



Sin embargo, el llamado a Massa tiene otro peso: el líder del Frente Renovador no ocupa ningún cargo y ya anunció que será candidato presidencial, por lo que el pedido de una reunión implica también abrir el paraguas por si Mauricio Macri no reelige. Massa ya había anticipado también que el próximo gobierno deberá "renegociar" la deuda.