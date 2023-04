Nota de ambito.com

El Gobierno advierte que la oposición tiene en marcha un plan para boicotear las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Este domingo el director argentino ante el organismo, Sergio Chodos, afirmó que “tres economistas del gobierno anterior" le pidieron a funcionarios del FMI que no brinden asistencia a Argentina hasta que asuma una nueva gestión. Altas fuentes oficiales revelaron a Ámbito que los nombres apuntados son los del ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, su antecesor Alfonso Prat Gay y el ex titular del Banco Central, Guido Sandleris. En el Ejecutivo consideran que la estrategia “busca empujar al país al default”.

En una semana marcada por las tensiones cambiarias, la salida del Jefe de Asesores de la presidencia, los rumores infundados sobre una devaluación y hasta de cambios en el Ministerio de Economía, el Gobierno alerta por una maniobra de la oposición que buscaría dejar a Argentina sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Dato no menor, a ese organismo se le deben casi u$s 50.000 millones.

El domingo por la mañana, sin mencionarlos con nombre y apellido, el director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, calificó de "antipatria" a “tres economistas del gobierno anterior". En clave enigmática, el representante ante el organismo multilateral dijo que “uno que tiene a su esposa de directora haciendo trading, otro está sospechado de lavado, y el último declaró el default con nombre coqueto”.

Ámbito pudo consultar a una alta fuente del Gobierno que aseguró que los apuntados son el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, su antecesor Alfonso Prat Gay y el ex titular del Banco Central, Guido Sandleris. Para el este funcionario las maniobras apuntan a “generar las condiciones para un default”, aunque sostuvo que “le gustaría pensar que no tendrán mucho impacto en el curso de las negociaciones”.

El dirigente de peso que eligió guardar el anonimato, dijo que el pedido de los ex funcionarios estuvo enfocado en que el organismo “no modifique el calendario de pagos y desembolsos”. Incluso en el Gobierno afirman que la requisitoria busca que el FMI no concrete los desembolsos que ya están pautados.

Hernán Lacunza se refirió a la cuestión sin confirmar ni desmentir el señalamiento. “Siempre es útil una teoría conspirativa para explicar falencias propias. Así,el riesgo cambiario depende de rumores del mercado; los desembolsos del FMI de lo que presuntamente diga la oposición”, escribió en su cuenta de twitter. En esa línea, completó: “No atrasen el tipo de cambio y el rumor será inverosímil, cumplan con el programa y desembolso garantizado”.

Ante una consulta de Ámbito, en el entorno de Guido Sandleris negaron rotundamente que haya estado involucrado en una maniobra de este tipo: “desmentimos categóricamente, es todo un invento”, dijeron los allegados al ex presidente del Banco Central. Por el lado de quién fuera el primer ministro de Economía de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, hasta el momento no hubo expresiones al respecto.

Siempre según el Gobierno, estas reuniones se dieron en la última semana, justo mientras Sergio Massa busca revisar el programa vigente para que el Fondo tome nota de los efectos negativos de la sequía. Esa discusión todavía transita por el canal técnico. En ese marco, se podría modificar el cronograma de pagos y desembolsos para que Argentina no tenga que pagarle neto este año más de u$s 3.000 millones al organismo que conduce Kristalina Georgieva. Los más optimistas dicen que incluso podrían arribar fondos frescos en los próximos meses.

Lo curioso es que, cómo apuntó un importante funcionario del Fondo a Ámbito, el antecedente de un acuerdo en el que se haya modificado el cronograma de desembolsos sin recurrir a un nuevo programa, data de 2018 y es precisamente el Stand By que suscribió Mauricio Macri y que tuvo como brazos ejecutores a algunos de los ahora apuntados por la Casa Rosada.