“La mesa de enlace en ningún momento estuvo proclive al diálogo”, cuestionó este miércoles el ministro de Agricultura, Luis Basterra, en referencia al paro dispuesto por el campo en rechazo al cierre temporal de las exportaciones de maíz. A poco de iniciada la medida de fuerza, el Gobierno liberó parcialmente las ventas al exterior y luego se comprometió a levantar las restricciones. Aunque está previsto que el paro termine a la medianoche, podría desactivarse antes.

El funcionario dijo que no sabe por qué las entidades del campo “no levantan” la huelga y planteó que el país “no está en condiciones de cortar el diálogo y tomar este tipo de medidas”. Consideró que cuando se disponen huelgas se interrumpen las conversaciones.

Afirmó que la mesa de enlace “en ningún momento estuvo proclive al diálogo” y que no pueden sentarse a discutir “con quien no quiere” mantener conversaciones. Calificó como “poco productiva” la medida de fuerza impulsada por Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Federación Agraria, y a la que Coninagro no adhirió.

Planteó que el país no se encuentra “en una situación normal, de excedente de divisas y desempleo de tasa de un dígito” y que atraviesa “una pospandemia”, en declaraciones a Radio 10 y El Destape.