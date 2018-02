El Gobierno salió a responderle con dureza al ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien volvió a reiterar su deseo de que termine antes el mandato de Mauricio Macri al apuntar que si el Gobierno "se va antes" la Argentina va a tener "menos deuda" y "podemos resolver el problema".

Fue el ministro de Justicia Germán Garavano quien cruzó a Zaffaroni y cuestionó que, lejos de arrepentirse por haber expresado su intención de que el Presidente dejara su cargo "lo antes posible", insista con el tema.

"Presenta una visión antidemocrática que los argentinos dejamos atrás. Insiste con posturas políticas dudosas. Pone en crisis y termina desprestigiando a todo el sistema interamericano de Derechos Humanos", aseguró en diálogo con Clarín.

Por todo eso, Garavano volvió a reclamar que Zaffaroni deje su cargo. "No debiera seguir siendo juez de la Corte Interamericana", indicó.

¿Qué dijo Zaffaroni? En el programa de Marcelo Zlotogwiazda en C5N, reafirmó su intención de que el Gobierno se vaya "antes".

"Estamos en un problema y esto es seriamente preocupante. Eso fue lo que dije, eso fue lo que insisto. No quiero un 2001, evitemos un desastre de esa naturaleza, porque eso es violencia y esos son muertos. Y los muertos no los vamos a resucitar nunca. Evitar eso es clave", sostuvo.

Lejos de dar marcha atrás sobre sus dichos, Zaffaroni redobló la apuesta: "¿Que se vayan antes? Sí, que se vayan en 2019, si es que llegan a 2019. Que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político, no sé, o que saquen el pie del acelerador. De lo contrario, vamos a tener un serio problema, me preocupa".

Aunque fue advertido por el periodista respecto a que hay una diferencia entre "la crítica" a la difícil situación social y decir "que se vayan antes", Zaffaroni insistió: "Si se van antes, vamos a tener menos deuda; si se van antes, podemos resolver el problema. Pero eso es un deseo, no sé... Que se vayan antes puede ser que se vayan en 2019, total hay un año de distancia".

Para el ex juez de la Corte Suprema, para salir de la compleja situación social que atraviesa la Argentina es necesario dejar de lado las "mezquindades" políticas de la oposición. "Esto no termina bien, nunca termina bien. No terminó bien en 1982, no terminó bien en 2001. Evitemos una catástrofe de esa naturaleza de alguna forma. O sacan el pie del acelerador un poco o vamos a tener un final parecido", concluyó.

Garavano no fue la única voz oficialista que le respondió al ex juez de la Corte Suprema. A través de su cuenta de Twitter, el diputado nacional Eduardo Amadeo ironizó: “Zaffaroni quiere que Mauricio Macri se vaya antes, para poder volver a alquilar tranquilo sus deptos como prostíbulos”.