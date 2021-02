Con diferencia de pocas horas, el presidente Alberto Fernández y su jefe de Gabinete Santiago Cafiero, salieron ayer a intentar defenderse del escándalo del Vacunatorio VIP, al reclamar el primero que la Justicia se "deje de payasadas" con las investigaciones sobre funcionarios, y el segundo cuando calificó el suceso de "invento de los periodistas". Las declaraciones parecen estar más vinculadas a otro intento por retomar la agenda pública, muy inclinada hacia las críticas al gobierno luego de conocerse que destinaron vacunas contra el Covid-19 a personas que no estaban en el calendario de vacunación.

En México, donde transita una visita protocolar al presidente de ese país Andrés Manuel López Obrador en ocasión de conmemorarse 200 años de la independencia mexicana, el presidente argentino se mostró muy ofuscado por el tema de los privilegios con la vacuna. En ese marco consideró que son una "payasada" las denuncias penales contra el exministro de Salud, Ginés González García, por las anomalías detectadas en el proceso de vacunación contra el coronavirus, a las que calificó como "una falta grave".

"Detesto los privilegios; no los ejerzo ni me valgo de ellos; no soporto que eso ocurra", aseveró el mandatario en una conferencia de prensa que ofreció en México junto a su par de ese país, Andrés López Obrador, tras la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo de ese país.

El mandatario dijo que le pareció "razonable" que se vacunaran el senador Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés, y el ministro de Economía Martín Guzmán junto con su equipo, porque debían viajar al exterior para cumplir tareas en representación del país, pese a que finalmente Taiana y Valdés no formaron parte de la comitiva.

Fernández aclaró que, cuando él se aplicó la vacuna contra el coronavirus, lo hizo "para convocar a la confianza ciudadana ante la campaña despiadada que hizo la oposición para hacerle sentir a la población que la Sputnik V era veneno".

En la misma línea, pero en una entrevista con el periodista Luis Novaresio en Radio La Red, el Jefe de Gabinete aseguró que "Eso es un invento de ustedes (en relación a los periodistas)". "Es lo único que hay, no hay otra cosa", expresó con relación al listado que integran, entre otros, el ex presidente Eduardo Duhalde, los embajadores en Brasil y Paraguay, Daniel Scioli y Domingo Peppo, y Jorge "Topo" Devoto, entre otros.

"Se terminó mezclando todo, hay cuestiones obvias de gente que tiene que estar inmunizada, porque tienen una función estratégica en el Estado y naturalmente hubo un procedimiento inaceptable y por eso el presidente (Alberto Fernández) tomó la decisión que tomó", afirmó.

Cafiero, al igual que la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti argumentó ayer, indicó que "no hubo un Vacunatorio Vip" y habló de la "distribución errónea de un puñado de vacunas" y de "una situación puntual". "Hubo una situación de un puñado de vacunas y esto le costó lamentablemente la separación del cargo a un ministro muy querido para todos nosotros. El Presidente tomo una actitud valiente y determinante", agregó.

Por otro, adelantó que el Gobierno le recomendará a todas las provincias -en el marco de una reunión del Consejo Federal de Salud- que "abran sus datos" y hagan públicos la información relacionada al proceso de vacunación. También adelantó que, desde ahora, aquellas personas que son personal estratégico deberán justificar el pedido para adelantar el acceso a una vacuna. "Lo que pasó no tiene que empañar el proceso de vacunación", aseguró Cafiero.

Allanamientos y más responsables

La investigación en torno al vacunatorio VIP que llevaba adelante el Ministerio de Salud dio sus primeros pasos y el escándalo parece no cesar. La jueza a cargo del caso, María Eugenia Capuchetti, les tomó declaración testimonial en el tercer piso de Comodoro Py al director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, y a la encargada de vacunación de la institución, María Elena Borda. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Maceira contó que él mismo participó de la inmunización llevada a cabo en la cartera de Salud la semana pasada en la que recibieron la vacuna Horacio Verbitsky, Valdés y Taiana, entre otros. Y dijo que una vez anterior a esa lo llamaron para ir a Olivos a darle la segunda dosis de la Sputnik V a Alberto Fernández, algo que no había trascendido.

Tanto Maceira como Borda expresaron en varias horas de declaración que estas fueron las únicas dos veces que salieron del Posadas para aplicar vacunas. En la primera vez, que fueron a Olivos para que el Presidente recibiera la inmunización total. El lunes en la noche funcionarios judiciales allanaron el Ministerio de Salud, en busca de documentación e imágenes de las cámaras de seguridad, pero no trascendió qué secuestraron.

>> FRASES

SANTIAGO CAFIERO - Jefe de Gabinete

"Eso es un invento de ustedes, pero no importa. A la mujer de Zannini le correspondía la vacuna porque tiene una enfermedad prevalente y porque cumple una función en el Estado... Lo de Eduardo Duhalde, ahí tenés un procedimiento inaceptable y el corrimiento".

ALBERTO FERNÁNDEZ - Presidente

"He leído que han hecho un par de denuncias. El hecho ya es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés (González García) haya tenido que renunciar a su puesto. Les pido a los fiscales y a los jueces que terminen con las payasadas".

CARLA VIZZOTTI - Ministra de Salud

La vacunación irregular se trató de "una situación muy puntual, excepcional, equivocada y se han tomado las medidas necesarias para clarificar lo sucedido. La responsabilidad del Estado nacional es dar respuestas a la Justicia y estamos absolutamente disponibles".

Duhalde acusó al Gobierno

El expresidente Eduardo Duhalde fue uno de los nombres más rutilantes que figuró dentro de la lista de 70 vacunados por pedido del Ministerio de Salud, difundida este lunes por el propio Gobierno, junto a su esposa, Hilda González, y dos de sus hijas, María Eva y Juliana. En un breve contacto con el diario Clarín, Duhalde, de 79 años, admitió haberse vacunado, pero buscó deslindar responsabilidades: "Que explique el Gobierno qué pasó".

Duhalde, antes del escándalo por el vacunatorio VIP que destapó Clarín, venía siendo muy crítico con la gestión de Alberto Fernández. En una charla que tuvo con este medio hace tres semanas, se había referido al rol del Presidente y el peso de Cristina Kirchner en las decisiones ejecutivas.

"Alberto no está bien, no se puede gobernar así. Para hacerlo bien uno tiene que designar un ministro y decirle formá el equipo y traémelo. No podés elegirlo y que Cristina Fernández de Kirchner decida quiénes son los que lo van a acompañar", sostuvo el expresidente en declaraciones periodísticas al mismo diario porteño.

Además, Duhalde añadió: "No hay psiquis que aguante tantos golpes diarios. Uno no se da cuenta que es demasiado el esfuerzo psíquico para un gobernante". Y sobre Cristina, fue un poco más contundente al mencionar que "No sabe gobernar, nunca tuvo condiciones. Nosotros lo elegimos a Alberto, no a ella".