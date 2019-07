"Aprendizaje". Lopetegui (al centro) consideró que "los errores son fuente de aprendizaje" y que lo ocurrido seguramente servirá para revisar el sistema de contralor.

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, afirmó ayer que la empresa transportadora de energía eléctrica Transener fue "un claro responsable primario" del apagón masivo que afectó a la Argentina el 16 de junio y declaró que hubo luego un "cúmulo" de fallas de parte de los generadores y las distribuidoras que terminaron en el "colapso" del sistema.



Ante la comisión de Energía del Senado, que preside el senador de Neuquén Guillermo Pereyra, el funcionario adelantó que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) tendrá establecido en 45 días un informe de situación final, y que recién allí establecerá las penalidades que les corresponden a los responsables del gran apagón.



Senadores de la oposición, entre los que no se encontraba ningún miembro de la bancada kirchnerista, pidieron que el ENRE concurra a la comisión a brindar una exposición y reprocharon la tardanza en el reestablecimiento de la energía en una jornada en que se celebraba el Día del Padre y en el que había elecciones en varias provincias.



Lopetegui informó que aquel domingo 16 de junio a las 7.06 ocurrió en primera instancia "un error operativo" que la misma empresa Transener "reconoció" en el informe que elevó al Gobierno, y que en segundo lugar "no operaron bien los mecanismos de protección" de distribuidores y generadores.



La primera falla que se le atribuye a Transener fue que ante la salida de servicio de la torre 412 la empresa construyó un "by pass" pero ante "el cambio de arquitectura de red tendría que haber reprogramado parámetros de lo que se denomina DAR (un sistema de desconexión automática de generadores)", explicó Lopetegui.



El secretario de Energía precisó que las distribuidoras que dependen de los gobiernos provinciales y los generadores "no operaron bien" después de esa falla primaria "los mecanismos de protección" para evitar "el colapso" del sistema que provocó que la mayor parte del país quedara sin energía eléctrica.



En el tramo de su exposición en que respondió preguntas de los senadores, Lopetegui salió al cruce de recriminaciones del senador Fernando "Pino" Solanas sobre la política energética del macrismo y responsabilizó al kirchnerismo por haber pasado en pocos años, de 2006 a 2013, de tener superávit energético de 6 mil millones de dólares a un déficit de 7 mil millones de la misma moneda.



Ante una pregunta de la senadora peronista Norma Durango, sobre eventuales compensaciones a usuarios por las pérdidas monetarias ocasionadas un día de celebración del Día del Padre, Lopetegui insistió con que será el ENRE el encargado de establecer compensaciones. "Seguramente hubo muchas personas con angustia sin saber lo que estaba pasando, si había sido un atentado, si iba a durar días, el Gobierno es consciente de los inconvenientes", remarcó.



El funcionario realizó un pormenorizado informe en el que advirtió que ya establecidas las responsabilidades de lo ocurrido, el Poder Ejecutivo "ha tomado las medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir". Coincidió con la senadora del peronismo por Formosa María Teresa González en la necesidad de actualizar "el sistema de control de gestión" de las proveedoras de energías aunque aclaró que "no existe en ningún país del mundo un sistema de vigilancia continua" que permita seguir de cerca que las empresas no cometan este tipo de errores. "Lo que si hace el Estado es un control de calidad de servicio", añadió.



Télam

Los montos de las multas, más de 10%

Lopetegui explicó que el monto de la multa que le puede caber a Transener por el apagón energético "no puede superar el 10% de la facturación anual" de la compañía. Este tope está impuesto en el marco regulatorio del contrato de concesión y cualquier monto mayor "entra a consideración de la Justicia", dijo Lopetegui durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Hacienda.



Transener es propiedad en un 51% de la compañía Pampa Energía del empresario Marcelo Mindlin (amigo personal del presidente Mauricio Macri) y del Estado nacional en partes iguales, aunque la operación está en manos de la primera. El otro 49% está colocada en oferta pública.



En un comunicado, Transener afirmó ayer que el apagón "no fue consecuencia de subinversión", y pidió "disculpas por los trastornos causados". Entre "los motivos principales que contribuyeron a una falla", Transener mencionó las "condiciones climáticas adversas; el by pass entre la línea Campana-Colonia y la línea Colonia Elía-Manuel Belgrano, a raíz del traslado de la Torre 412; y el despacho de generación asimétrico".