El Gobierno nacional solicitó a la empresa Sinopharm la información que llevó a autorizar la aplicación pediátrica de su vacuna contra el coronavirus en China con el fin de ser evaluada por las autoridades nacionales, al igual que hará con la de Pfizer, que ya fue aprobada para adolescentes en EEUU y Europa.

El objetivo es que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) pueda efectuar el análisis de la información del estudio que se realizó con niñas y niños de 3 a 17 años de la vacuna de Sinopharm, que es una de las que se está aplicando en Argentina en población adulta y de la que se espera que ingresen en los próximos meses 24 millones de dosis.

La solicitud de esta información se da en el marco de una estrategia del Ministerio de Salud para avanzar con la vacunación de niñas, niños y adolescentes, en particular de aquellos con comorbilidades.

Es en este contexto también que se dictó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 431/2021 que permitirá avanzar en la contratación de las vacunas para uso pediátrico con los laboratorios estadounidenses, según explicó en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

En la misma presentación, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, puso el acento en lo que respecta a "ensayos clínicos en los menores de 18 años y en particular niños, niñas y adolescentes con comorbilidades".

El 11 de junio de este año, China aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra covid-19 de Sinopharm y de Sinovac Biotech (ambas que utilizan la plataforma de virus inactivado) en personas de 3 a 17 años.

"Después de su uso autorizado para adultos, las vacunas Sinopharm y Sinovac, ambas desarrolladas por instituciones farmacéuticas de China, han demostrado ser seguras para el grupo de edad de 3 a 17 años después de ensayos clínicos y revisiones de expertos, y ahora están autorizadas para uso de emergencia por el grupo de edad por autoridades relacionadas", dijo el experto del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, Shao Yiming, en la conferencia de prensa ese día.

La vacunación de la población pediátrica se está evaluando en todo el mundo y se están realizando ensayos clínicos de diversos inmunizantes.

Al día de hoy, sólo la vacuna de Pfizer se encuentra autorizada para adolescentes (entre 12 y 17 años) tanto por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EEUU -que amplió la autorización de uso de emergencia después que lo aprobara su ente regulador (el FDA)- como por la Unión Europea (UE).

La autorización de la UE se basó en los resultados de un ensayo clínico de fase 3, en el que se inscribieron 2.260 participantes, que fue publicado en The New England Journal of Medicine y que arrojó una eficacia del 100%, respuestas sólidas de anticuerpos y que fue bien tolerada.

Actualmente Pfizer lleva adelante un estudio pediátrico que evalúa la seguridad y eficacia de su vacuna en niños de seis meses a once años.

También la vacuna de la farmacéutica estadounidense Moderna lleva adelante un ensayo clínico 2/3 de su vacuna de ARN mensajero en niños de la misma edad.

Por su parte, Janssen está realizando un estudio de su vacuna en adolescentes (entre 12 y 17 años).

Ayer, la vicealcaldesa de Moscú (Rusia), Anastasia Rakova, informó: "Hemos comenzado los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V en adolescentes de 12 a 17 años en colaboración con el Centro Gamaleya. La primera y la segunda fase de los estudios se están llevando a cabo en dos hospitales infantiles líderes, el Hospital Infantil Morozov y el Hospital Infantil Bashlyayeva", detalló Rakova.

DNU, con dictamen, JxC pide hacerlo ley

El Frente de Todos logró hoy emitir dictamen para respaldar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que regula y actualiza la ley de vacunas contra el coronavirus para facilitar la compra de dosis para los menores de edad, tras su tratamiento en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

El dictamen fue avalado por el Frente de Todos, que tiene mayoría en ese cuerpo bicameral, mientras el interbloque de Juntos por el Cambio rechazó firmar el DNU y pidió convertirlo en un proyecto de ley .

Con la firma del despacho, el oficialismo buscará votarlo en el Senado, con lo que quedará ratificado, ya que solo se puede derogar si las dos cámaras del cuerpo legislativo deciden rechazarlo.

El diputado Pablo Tonelli (JxC) propuso debatir hoy mismo en una sesión especial una iniciativa que "convierta el DNU en un proyecto de ley" y así "solucionar el problema que plantea la ley 27.613 y cumplir con la Constitución Nacional".

Al exponer ante la comisión Bicameral, Tonelli dijo que celebraba que "el Gobierno esté dispuesto a realizar reformas para adquirir las vacunas norteamericanas, pero no podemos convalidar el método que es contrario a la Constitución Nacional".

¿Más cupo para ingreso de viajeros?

Después de la judicialización de la medida y la creciente polémica, el Gobierno nacional analiza ampliar el cupo de viajeros autorizados para ingresar al país, aunque de manera paulatina. El viernes vence la decisión administrativa de jefatura de Gabinete que limitó el ingreso diario de 2 mil pasajeros a sólo 600. Por la decisión para dilatar la llegada de la variante Delta de coronavirus hay hoy al menos 14.000 argentinos y residentes varados en el exterior.

En la administración de Alberto Fernández son cautelosos, pero fuentes de diversos ministerios involucrados en la medida aseguran que casi con seguridad se acelerará la llegada de argentinos y residentes, aunque de ninguna manera volverá a restablecerse el cupo de 2 mil pasajeros que rigió hasta el 25 de junio.



Trabajo en La Rioja

La empresa IncluIT, dedicada al desarrollo de software, anunció la radicación de la firma en La Rioja y la creación de 100 puestos de trabajo para jóvenes, en el marco de la sanción del Régimen provincial que adhiere a la Ley de Economía del Conocimiento.

Paritaria estatal

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, y el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, acordaron ayer adelantar para el 19 de agosto de la revisión del acuerdo paritario para el personal de la actividad.