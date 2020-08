La previa al anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el 20 de septiembre dejó mucha tela que cortar en el terrero político no sólo porque no hubo anuncio de a tres (Fernández, Larreta y Kicillof). El alarmante crecimiento de casos de coronavirus en el interior del país también caló fuerte en el ánimo del Presidente que volvió a alzar su voz contra las aperturas y sus consecuencias. Y como sucedió en el anuncio anterior que puso de ejemplo "de lo que no hay que hacer" a la provincia de Jujuy, esta vez le apuntó a Mendoza. Ambas con gobierno radical.

En la videoconferencia del jueves con los gobernadores el presidente Alberto Fernández se tomó unos minutos para darle un duro reto al gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, que después replicó el viernes durante el anuncio de una nueva fase de la cuarentena: "Yo te avisé que iba a pasar esto", le reprochó el Presidente a Suárez por la apertura de actividades en la provincia vecina a la que Alberto culpa por el aumento de casos que obligó a volver atrás con la salida a restaurantes, gimnasios, y turismo interno.

El viernes, Mendoza reportó 342 nuevos casos de coravirus lo que pone a la provincia al borde del colapso de camas de terapia intensiva.

En la videoconferencia, Suárez explicó que la provincia llegó a los 5.934 casos y 112 fallecidos con un promedio de 75 años y 1,80% de letalidad. Y afirmó que el problema está en el Gran Mendoza, donde tienen un sistema de salidas con DNI que, según el gobernador, está funcionando. E intentó justificar por qué la provincia sostenía una apertura tan amplia pese al avance del virus.

"Le diría con mucho respeto, que no debemos detenernos en que el concepto único es la cuarentena. También tenemos que respetar las normas y debemos convivir con el virus, usar el tapaboca, lavándose las manos, distancia social. Estamos viendo el humor público. La gente tiene miedo al Covid pero también vemos que la gente no puede tolerar o resistir un nuevo aislamiento", sostuvo Suárez durante el diálogo que reprodujo el diario Uno de Mendoza.

La respuesta de Fernández, ante el resto de los gobernadores, fue dura: "Hace dos semanas plantee preocupaciones por Mendoza y lo que lamento con franqueza es que se está confirmando. Advertí cómo se estaba duplicando. En el Gran Mendoza tenemos el 81% de camas ocupadas y una positividad de 45%. Es más que CABA y casi lo mismo que PBA", dijo.

"Quiero ser franco: yo detesto la cuarentena tanto como ustedes. La diferencia que veo con Arabella (en referencia a la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras), es que ellos mantuvieron la cuarentena y ustedes no. Hace mucho tiempo que han liberado todo. Pero con franqueza es imposible ayudar con todo abierto. Si todo está abierto lo que la gente siente es que puede salir y vincularse y por más que se use barbijo hay un estado natural de relajamiento", agregó Fernández.

25 millones

La cifra global de casos de coronavirus avanzaba sin pausa hacia los 25 millones (24,8), con casi seis millones de ellos solo en Estados Unidos, en medio de un repunte de la enfermedad en Asia y sobre todo en Europa, donde la policía alemana dispersó ayer por primera vez una marcha anticuarentena.

Murió el popular sacerdote Brítez

El sacerdote Basilicio Brítez, conocido como "el padre Bachi" por su trabajo pastoral en barrios de emergencia del partido bonaerense de La Matanza, falleció ayer tras pasar tres meses internado afectado por coronavirus (Covid-19).

Así lo informó ayer el obispo de San Justo, Eduardo García, al señalar que "con mucho dolor" comunicaba el fallecimiento "del querido padre Bachi", quien se encontraba internado desde el 21 junio luego de haber contraído coronavirus.

"El padre Bachi pasó de este mundo al Padre. Rezamos por su familia, por la iglesia de San Justo (localidad cabecera del partido de La Matanza) a la que tanto bien hizo y damos gracias por el don de su vida", escribió el obispo en su mensaje.

El sacerdote Brítez, párroco de la iglesia San Roque González del barrio Almafuerte, en San Justo, dio una dura pelea contra el coronavirus que lo mantuvo internado desde hace tres meses en la clínica San Camilo, donde recibió innumerables mensajes de apoyo.

El sacerdote tenía 52 años. Cuando informó en junio su contagio dijo que "cuando uno se expone mucho, sabemos que estas cosas pueden ocurrir. Yo estoy dentro de los considerados pacientes de riesgo: tengo diabetes, presión alta y problemas en los riñones".

>> AFECTADOS

Palermo

Palermo registró en la última semana 652 casos, un fuerte incremento que lo catapultó al podio del ranking entre los que sumaron más diagnósticos positivos en los últimos siete días en el distrito, según datos del Boletín Epidemiológico porteño.

Santa Cruz

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, de 46 años, contagiado de coronavirus, fue internado en el hospital regional de esa ciudad de Santa Cruz debido a una complicación en su cuadro clínico. Ingresó al centro médico con 40 grados de fiebre.

Río Negro

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, firmó el decreto que reglamenta la ley de promoción de la donación de plasma por parte de pacientes recuperados de coronavirus de la provincia, informaron ayer fuentes oficiales.