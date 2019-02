La jueza Patricia Susana Guichandut de Cridetti liberó al motochorro colombiano luego de pagar 700 pesos.



El Gobierno denunció este viernes ante el Consejo de la Magistratura a la jueza Patricia Susana Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional N° 62, que liberó al motochorro colombiano tras pagar $700.

El escrito, al que tuvo acceso Clarín, fue presentado por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial, Juan Bautista Mahiques, por expreso pedido del ministro de Justicia Germán Garavano. Está dirigido al presidente del Consejo, Ricardo Recondo; al que le solicita intervención de la Comisión de Disciplina y Acusación del órgano.

Fue luego de que funcionarios porteños, liderados por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, criticaran el accionar de la magistrada y hasta el propio Mauricio Macri se involucrara en el tema y dijera que era “indignante” la decisión de liberar al motochorro.

Todo comenzó el 22 de enero, en el barrio de Caballito, cuando Jair Jurado Mora, un colombiano de 25 años, le arrebató el celular a una joven y se dio a la fuga. A las pocas cuadras fue detenido, acusado de "robo en grado de tentativa", pero a menos de 48 horas, la jueza Guichandut decidió dejarlo en libertad tras concederle una probation.

La medida trascendió el fin de semana pasado y enfureció al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, a cargo el Ministerio de Justicia y Seguridad, quien se quejó sobre la labor de los jueces y recordó que de los 188 motochorros que se detuvieron en la Ciudad en 2018, ninguno está preso. Igual que los 20 detenidos durante 2019, entre los que figuran 7 extranjeros.

La explicación de la jueza sobre el monto menor que fijó como resarcimiento avivó aún más el fastidio: dijo que le impuso a Jurado Mora "el pago de una suma en la medida de sus posibilidades". En este contexto, desde el jueves y durante buena parte de este viernes, en el Gobierno se debatió internamente sobre la conveniencia de denunciar a Guichandut. Espadas judiciales del macrismo aseveraban que la denuncia no prosperaría. Esas dudas que había en el Gobierno quedaron expuestas en el tono moderado del escrito presentado por Mahiques.

Es que el texto se nutre esencialmente de la discusión pública que se generó en torno al caso. No aporta información especial: cita crónicas periodísticas y parte del descargo que hizo Guichandut luego de que desatara la polémica. El objetivo es que la Comisión evalúe los pasos a seguir y “se instruyan las medidas pertinentes para dilucidar si el desempeño funcional de Guichandut se ajustó a derecho”.

Mahiques sugiere como “medidas preliminares de prueba” que se le pida a la jueza "que remita copia de la causa penal” y que Migraciones presente "toda actuación labrada vinculada con el ciudadano colombiano”. El principal contrapunto con Guichandut tiene que ver con lo que expuso Macri, vía Twitter, cuando aseveró que la jueza liberó al motochorro pese a que tenía "antecedentes penales y prohibición de ingreso al país".

En su descargo público, la magistrada aseguró que funcionarios de Migraciones se entrevistaron con el detenido y "en ningún momento notificaron al tribunal" el imputado tuviera prohibido el ingreso.

En este sentido, el jefe de Estado acertó cuando dijo que Jurado Mora contaba con antecedentes en Colombia, ya que en 2011 fue condenado por "hurto calificado agravado", en 2016 estuvo involucrado en una causa por violencia familiar y en 2017 fue sentenciado a 4 años y 6 meses por portación ilegal de armas.

¿Por qué, entonces, pudo ingresar al país? Sucede que, pese a los dichos de Macri, Jurado Mora no tenía prohibido el ingreso, porque la base de datos de Migraciones se basa sólo en la información que actualiza Interpol, con los pedidos de captura vigentes. En consecuencia, si la Justicia colombiana no lo incluye en esa nómina -como sucedió esta vez- para Argentina, al no exigir un visado especial a ese país, Jurado Mora está en condiciones de ingresar.

Como publicó este diario días atrás, el Gobierno busca desde 2017 concretar un convenio de intercambio judicial con Colombia para se puedan confrontar los datos de cada migrante de ese país e impedir el ingreso de los que cuentan con antecedentes.

Hasta el momento, la Argentina sólo obtiene esa información cuando un extranjero tramita la residencia y se le pide como requisito un certificado de antecedentes penales de su país. De ahí que Jurado Mora no inició ningún trámite de esta índole, a pesar de tener el período de turista vencido.